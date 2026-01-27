Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
Никита Кучеров набрал очки в шестом матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:0).
Форвард записал на свой счет 53-ю и 54-ю передачи в нынешнем сезоне. Оба очка он набрал при игре в большинстве.
Матч против «Юты» Кучеров завершил с нейтральной полезностью, нанес пять бросков по воротам, заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:20 (5:56 – в большинстве).
В этом сезоне Никита имеет в активе 80 (26+54) очков в 47 матчах чемпионата. Он занимает третье место в гонке лучших бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону (88) и Коннору Макдэвиду (91).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
53 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Овечкин 21-ый сезон - 10 раз
Кучеров 13 сезон - 8
Панарин 11 сезон - 7
Малкин 20 сезон - 6
Ковальчук 11 сезонов - 5
Буре 12 сезонов - 5
Фёдоров, Могильный, Дацюк по 4
главное, у кого здоровья больше хватит.