  Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами
Кучеров набрал 0+2 против «Юты», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» идет 3-м в гонке бомбардиров с 80 баллами

Никита Кучеров набрал очки в шестом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:0).

Форвард записал на свой счет 53-ю и 54-ю передачи в нынешнем сезоне. Оба очка он набрал при игре в большинстве.

Матч против «Юты» Кучеров завершил с нейтральной полезностью, нанес пять бросков по воротам, заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:20 (5:56 – в большинстве).

В этом сезоне Никита имеет в активе 80 (26+54) очков в 47 матчах чемпионата. Он занимает третье место в гонке лучших бомбардиров лиги, уступая только Нэтану Маккиннону (88) и Коннору Макдэвиду (91).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
игроки из России с сезонами по 80+ очков.
Овечкин 21-ый сезон - 10 раз
Кучеров 13 сезон - 8
Панарин 11 сезон - 7
Малкин 20 сезон - 6
Ковальчук 11 сезонов - 5
Буре 12 сезонов - 5
Фёдоров, Могильный, Дацюк по 4
игроки из России с сезонами по 80+ очков. Овечкин 21-ый сезон - 10 раз Кучеров 13 сезон - 8 Панарин 11 сезон - 7 Малкин 20 сезон - 6 Ковальчук 11 сезонов - 5 Буре 12 сезонов - 5 Фёдоров, Могильный, Дацюк по 4
Тут Кучеров первым без вопросов должен быть
Тут Кучеров первым без вопросов должен быть
Панарин очень неплохо идёт, и если он до 40 лет как Овечкин с Малкиным играть собирается, тоже вполне кандидат на топ.
главное, у кого здоровья больше хватит.
Надеюсь, что Кучеров всё же дотянется до первых двух лидеров, правда Макди разбушевался немного в предыдущем матче, да и сегодня уже есть, но я верю в Никиту и желаю ему все же обойти на повороте в конце сезона их обоих и вырвать третий подряд Арт из рук канадских демонов:)
Надеюсь, что Кучеров всё же дотянется до первых двух лидеров, правда Макди разбушевался немного в предыдущем матче, да и сегодня уже есть, но я верю в Никиту и желаю ему все же обойти на повороте в конце сезона их обоих и вырвать третий подряд Арт из рук канадских демонов:)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
С чего это? Наоборот у Маккиннона несколько матчей в запасе,да и команда у него сильнее. Так что главный соперник у Никиты это Маккиннон.
Кучерову до 2000 осталось 926 очков, по графику идет.
Кучерову до 2000 осталось 926 очков, по графику идет.
Не надоело позориться?
1.7 за игру Никита идет , у Тампы пол команды в лазарете
Куч уже Маккиннону по плечу похлопывает...
Так и знал, что на него перепишут (гол на Сирелли, + передача для Кучерова), Хэйгл получается добил, уже когда шайба пересекла линию ворот!
Переписали на Сирелли, по повтору не однозначно, кажется что Хэйгл все-таки подставил
На сколько очков идёт по графику?
На сколько очков идёт по графику?
Где-то на 132-133.
Где-то на 132-133.
Очень хороший результат. Для Никиты 100 очков это обычный результат ( хот некоторые за всю карьеру сотку выбить не могут).
Он ни разу сотку не пробивал?🤔
Кучерову реально побороться и с Макдэвидом и Маккиноном. Даже не знаю кого догнать проще. У Тампы на 3 игры меньше сыграно чем у Эдмонтоноа но у Колорадо вообще на 4 игры меньше. Поэтому наверно более реально за второе место с Макдэвидом бороться! Первым должен быть Маккинон, исходя из текущей ситуации!
Кучерову реально побороться и с Макдэвидом и Маккиноном. Даже не знаю кого догнать проще. У Тампы на 3 игры меньше сыграно чем у Эдмонтоноа но у Колорадо вообще на 4 игры меньше. Поэтому наверно более реально за второе место с Макдэвидом бороться! Первым должен быть Маккинон, исходя из текущей ситуации!
Маккинон как обычно вторую часть сезона сольет , думаю если всё ок будет Куч обгонит обоих
