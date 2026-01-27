Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона

Артемий Панарин отметился передачей в матчей с «Бостоном».

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин набрал один балл за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (4:3 ОТ).

В третьем периоде россиянин поучаствовал в голе защитника Уилла Боргена .

В этой игре Панарин также набрал «плюс 1» за полезность, нанес два броска по воротам и провел на льду 24:15 (5:51 – в большинстве).

В нынешнем сезоне форвард записал на свой счет 57 (19+38) баллов в 52 матчах чемпионата.