Панарин сделал передачу в матче с «Бостоном» за 24:15 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 57 очков в 52 играх сезона
Артемий Панарин отметился передачей в матчей с «Бостоном».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал один балл за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).
В третьем периоде россиянин поучаствовал в голе защитника Уилла Боргена.
В этой игре Панарин также набрал «плюс 1» за полезность, нанес два броска по воротам и провел на льду 24:15 (5:51 – в большинстве).
В нынешнем сезоне форвард записал на свой счет 57 (19+38) баллов в 52 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
И в обороне и в атаке …в овертайме отработал идеально !