Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона
Андрей Василевский сделал второй шатаут в сезоне НХЛ.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский ни разу не пропустил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:0).
31-летний вратарь отразил все 28 бросков соперника и стал первой звездой игры. Это второй матч на ноль для Василевского в этом сезоне.
Вратарь выиграл 12 из 13 последних игр за «Тампу». В общей сложности в его активе стало 23 победы в 33 матчах чемпионата.
По количеству побед Василевский уступает только вратарю «Юты» Карелу Веймелке, который выиграл 25 матчей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
17 комментариев
Ну Василевский всегда играет на своем среднем, но в сравнении со многими другими киперами лиги высоком уровне, человек выиграл всё в качестве голкипера и продолжает красивую историю! Сегодня вообще день российских вратарей в этом плане, игр на ноль)
Почти всё - Харта и Колдера нету. Выйграет Везину будет самым титулованым с паспортом РФ вратарём.
Он выиграл Везину ещё в 2019, а остальные призы киперы выигрывают очень редко, поэтому всё у него в порядке)
Котяра
Большой КОТ....
Вася, даёшь Везину!
Будет круто если с Сорокой Везину разыграют
В шорт-листе претендентов они сейчас оба, надо не сбавлять.
Хороший матч Андрея, было пару ключевых спасений. Если бы "Юта" забила первой неизвестно как сложился бы матч в дальнейшем.
Радует, что Вася к ПО набирает форму, близкую к той, что была во времена взятия КС, главное чтобы травмы миновали, тьфу тьфу тьфу!
Василевский скала! Респект Андрею!
Дожали.
Красавчик!
Веймелка вообще без замен играет что ли?
Иногда Ванечка выходит, просто с ним почти все поражения
