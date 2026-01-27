Василевский сделал шатаут и стал 1-й звездой матча с «Ютой», отразив 28 бросков. У вратаря «Тампы» 23 победы в 33 играх сезона

Андрей Василевский сделал второй шатаут в сезоне НХЛ.

Голкипер «Тампы » Андрей Василевский ни разу не пропустил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (2:0).

31-летний вратарь отразил все 28 бросков соперника и стал первой звездой игры. Это второй матч на ноль для Василевского в этом сезоне.

Вратарь выиграл 12 из 13 последних игр за «Тампу». В общей сложности в его активе стало 23 победы в 33 матчах чемпионата.

По количеству побед Василевский уступает только вратарю «Юты» Карелу Веймелке , который выиграл 25 матчей.