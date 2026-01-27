Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»

Илья Сорокин сделал шестой шатаут в сезоне НХЛ.

Голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

30-летний вратарь отразил 21 бросок соперника и сыграл шестую игру на ноль в нынешнем сезоне. Илья стал первой звездой матча с «Флайерс».

Сорокин является лидером лиги по количеству шатаутов в этом чемпионате. Его ближайшими преследователями являются Джоэл Хофер («Сент-Луис») и Йеспер Валльстедт («Миннесота»), в активе которых по четыре игры на ноль.

Личный рекорд Ильи по сухим матчам за чемпионат – 7 шатаутов в сезоне-2021/22.

В этом сезоне Сорокин провел 31 матч, одержал 17 побед, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,6% бросков.