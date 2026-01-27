  • Спортс
  Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»
Сорокин сыграл на ноль в 6-й раз в сезоне – лидер НХЛ по этому показателю. Вратарь «Айлендерс» отразил 21 бросок в матче с «Филадельфией»

Илья Сорокин сделал шестой шатаут в сезоне НХЛ.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:0).

30-летний вратарь отразил 21 бросок соперника и сыграл шестую игру на ноль в нынешнем сезоне. Илья стал первой звездой матча с «Флайерс».

Сорокин является лидером лиги по количеству шатаутов в этом чемпионате. Его ближайшими преследователями являются Джоэл Хофер («Сент-Луис») и Йеспер Валльстедт («Миннесота»), в активе которых по четыре игры на ноль.

Личный рекорд Ильи по сухим матчам за чемпионат – 7 шатаутов в сезоне-2021/22.

В этом сезоне Сорокин провел 31 матч, одержал 17 побед, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,6% бросков.

Ответ Филипп Филиппов_1116195962
Везина его
По сухим матчам Василевский уступает, но по игре оба прилично стоят. Кроме того, у Василевского 23 победы. Уступает только Веймелке (25). Так что, тут вопрос открытый.
Ответ lus
По сухим матчам Василевский уступает, но по игре оба прилично стоят. Кроме того, у Василевского 23 победы. Уступает только Веймелке (25). Так что, тут вопрос открытый.
Стоят слоны в зоопарке а Вратари играют!!!
У Сорокина вообще соотношение сухарей к матчам отличное
Самый стабильный Кипер!
Молодей Илья!!!Новокузнецкая школа!!!
Везину заверните
Это ещё нужно учесть, что Сорокин пропустил ряд матчей из-за травмы..... А так бы результат был ещё лучше 👍.
Ответ ogent
Это ещё нужно учесть, что Сорокин пропустил ряд матчей из-за травмы..... А так бы результат был ещё лучше 👍.
Откуда ты знаешь?
Ответ Белый офицер
Откуда ты знаешь?
Я не знаю, просто это логично. Больше матчей проведено, больше шансов сделать больше сухих матчей. Или ты думаешь,что если у него 6 сухарей в 31 игре,то в 42-43 играх их было 7 или 8. Уж побед бы точно было больше.
6 шатаут должен брать Везину. Как раз ему пока и не хватает Везины из нашей когорты лучших вратарей.
Ответ TBFTT
6 шатаут должен брать Везину. Как раз ему пока и не хватает Везины из нашей когорты лучших вратарей.
Василевский на данный момент выглядит явным фаворитом на Везину.
Ответ Alexus7
Василевский на данный момент выглядит явным фаворитом на Везину.
Одним из главных. Просто Вася сейчас действительно лучший,но будут оценивать весь сезон в целом (а ещё играть почти треть сезона).
Илюха красавец!
Вася тоже сухой...
Ответ baytygan
Вася тоже сухой...
"Сухой как лист..."
приход Николаева ощутимо улучшил игру Ильи конечно
Ответ белая простыня олимпиады
приход Николаева ощутимо улучшил игру Ильи конечно
Что за Николаев?)) О ком речь? Тренер вратарей в Айлах - Наумов
Ответ Фанат Ференцвароша
Что за Николаев?)) О ком речь? Тренер вратарей в Айлах - Наумов
Игорь Николаев
