«Лос-Анджелес» продлил контракт с Уордом на два года и 1,75 млн долларов. Форвард набрал 4 очка в 9 матчах сезона
«Лос-Анджелес» и Тэйлор Уорд продлили контракт.
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с 27-летним нападающим Тэйлором Уордом.
Средняя зарплата хоккеиста по двухлетнему соглашению составит 875 тысяч долларов.
В этом сезоне оклад форварда составляет 775 тысяч долларов. Уорд набрал 4 (2+2) очка при полезности «плюс 3» в 9 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
