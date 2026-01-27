Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»
Вильям Нюландер оштрафован на пять тысяч долларов.
НХЛ оштрафовала нападающего «Торонто» Вильяма Нюландера на пять тысяч долларов.
Шведский хоккеист, не принимавший из-за травмы участие в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (1:4), показал средний палец в камеру, когда в кадр трансляции попала ложа, в которой находился Нюландер.
«Нюландер показал неуместный жест, когда камера была направлена на него и его партнеров по команде в пресс-ложе. Этот жест был показан в прямом эфире во время трансляции игры.
Это напоминание о том, что кодекс поведения игроков распространяется на всю арену во время игр НХЛ и на все публичные ситуации во время матчей», – сказал старший вице-президент НХЛ по безопасности игроков Джордж Паррос.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
А вот был бы на этом пальце перстень, не штрафанули бы.
Нормально на хоккей сходил))
"Золотой палец", получается 25 тысяч на одной руке. Хорошо, что не все показал.
Остальные значительно дешевле, так что не 25)
За большой палец не штрафуют, а за средний да. Это потому что он длинный)?
Это я его спросил выйдет Торонто в плей-офф или нет. Отстаньте от парня.
быдляТина
Он просто показал что весь Торонто обычно принимает в плове
