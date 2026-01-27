Нюландер оштрафован на 5 тысяч долларов за демонстрацию среднего пальца в трансляции матча «Торонто» – «Колорадо»

Вильям Нюландер оштрафован на пять тысяч долларов.

Шведский хоккеист, не принимавший из-за травмы участие в матче регулярного чемпионата с «Колорадо » (1:4), показал средний палец в камеру , когда в кадр трансляции попала ложа, в которой находился Нюландер.

«Нюландер показал неуместный жест, когда камера была направлена на него и его партнеров по команде в пресс-ложе. Этот жест был показан в прямом эфире во время трансляции игры.

Это напоминание о том, что кодекс поведения игроков распространяется на всю арену во время игр НХЛ и на все публичные ситуации во время матчей», – сказал старший вице-президент НХЛ по безопасности игроков Джордж Паррос .