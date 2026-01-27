Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: «Понравилась отдача ребят. Хорошая командная игра»

Тренер «Шанхая» Лав о 6:2 с «Сочи»: хорошая командная игра.

Тренер «Шанхая » Митч Лав оценил победу над «Сочи » (6:2) в Фонбет чемпионате КХЛ .

«Мне сегодня очень понравилась отдача ребят. Вчера у нас прошло собрание, мы честно обо всем поговорили – какие вещи мы хотим внедрить в нашу игру, и в целом это получилось. Это была большая хорошая командная игра», – сказал Лав.