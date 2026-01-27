Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу над «Ладой» (3:1) в Фонбет чемпионате КХЛ.
— Не совсем сразу мы вошли в первом периоде, и соперник мог нас наказать за это, но после первого гола включились, забили хорошие голы, играли активно, контролировали игру. Во втором пропустили ненужный гол и чуть смазали концовку периода.
В третьем уже играли по счету, соперник старался забить. Но мы правильно оборонялись и довели игру до победы. Отмечу еще, что отоборонялись в меньшинстве правильно в нужный момент.
— Как самочувствие у Пыленкова?
— Сегодня молодые ребята у нас получили много времени. По Даниилу будем смотреть завтра. Сложно сказать. Я сегодня три раза состав переписывал. С утра был в составе, после тренировки уже у некоторых игроков была температура. Пока неизвестно, в каком он состоянии. На всех надеемся.
— В команде инфекция?
— Не могу такую информацию раскрывать. Если бы он смог, он бы играл.
— С чем связано отсутствие Комтуа?
— Конкретизировать не буду. У нас сегодня не играли хоккеисты по медицинским показателям и по дисциплинарным, — сказал Козлов.
