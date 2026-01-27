  • Спортс
  • Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»
9

Вячеслав Козлов после 3:1 с «Ладой»: «Три раза переписывал состав на матч. После тренировки у некоторых игроков «Динамо» была температура»

У ряда игроков «Динамо» перед матчем с «Ладой» была температура.

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу над «Ладой» (3:1) в Фонбет чемпионате КХЛ.

— Не совсем сразу мы вошли в первом периоде, и соперник мог нас наказать за это, но после первого гола включились, забили хорошие голы, играли активно, контролировали игру. Во втором пропустили ненужный гол и чуть смазали концовку периода. 

В третьем уже играли по счету, соперник старался забить. Но мы правильно оборонялись и довели игру до победы. Отмечу еще, что отоборонялись в меньшинстве правильно в нужный момент.

— Как самочувствие у Пыленкова?

— Сегодня молодые ребята у нас получили много времени. По Даниилу будем смотреть завтра. Сложно сказать. Я сегодня три раза состав переписывал. С утра был в составе, после тренировки уже у некоторых игроков была температура. Пока неизвестно, в каком он состоянии. На всех надеемся.

— В команде инфекция?

— Не могу такую информацию раскрывать. Если бы он смог, он бы играл.

— С чем связано отсутствие Комтуа?

— Конкретизировать не буду. У нас сегодня не играли хоккеисты по медицинским показателям и по дисциплинарным, — сказал Козлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
травмы
9 комментариев
С Пыленковым, понятно. С Комтуа ( мой любимый игрок), положа руку на сердце, правильно. А вот остальное...
Если бы Лада не была, ну совсем мертвой, по уровню игроков, получили бы мы полную авоську. Во третьем периоде пришла мысль: нужно запретить фанатам таскать барабан на матчи. Спать мешают!
Судя по игре самая высокая «температура» была у Гусева, столько ошибок при передачах ни разу не видел у него. Для лидера оч слабая была игра в его исполнении.
