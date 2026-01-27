Тренер «Сочи» Михайлов о 2:6 с «Шанхаем»: «Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали»
Тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил поражение от «Шанхая» (2:6) в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Противостоял нам мастеровитый соперник. Наделали ошибок, получили голы. Свои моменты не реализовали, но в целом не создали ничего опасного. Отсюда такой результат», – сказал Михайлов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
