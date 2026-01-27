Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»

Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: оборона Минска справлялась, но нападение сыграло беззубо.

Тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Салавата Юлаева » (1:2 ОТ) в Фонбет чемпионате КХЛ .

«Один гол… Наше нападение выглядело не очень. Побыстрее была команда из Уфы. Они сегодня нас опережали. Наша оборона справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. И на точке мы провалились. И большинство имели, но нужно было выгрызать шайбу, чтобы играть сразу в зоне после вбрасывания.

Они выкидывали шайбу — они опять заходили. Нам нужно было сыграть попроще. Но мы много падали. Что‑то наши ребята сегодня не очень… Проблема у нас с нападающими. Может, эйфория нас захлестнула? Легкие голы забили до этого? Но просто не будет, все соперники ведут борьбу», – сказал Квартальнов.