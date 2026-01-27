  • Спортс
5

Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: «Оборона Минска справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. Соперник был побыстрее»

Квартальнов об 1:2 с «Салаватом»: оборона Минска справлялась, но нападение сыграло беззубо.

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в Фонбет чемпионате КХЛ

«Один гол… Наше нападение выглядело не очень. Побыстрее была команда из Уфы. Они сегодня нас опережали. Наша оборона справлялась, но нападение сыграло очень беззубо. И на точке мы провалились. И большинство имели, но нужно было выгрызать шайбу, чтобы играть сразу в зоне после вбрасывания.

Они выкидывали шайбу — они опять заходили. Нам нужно было сыграть попроще. Но мы много падали. Что‑то наши ребята сегодня не очень… Проблема у нас с нападающими. Может, эйфория нас захлестнула? Легкие голы забили до этого? Но просто не будет, все соперники ведут борьбу», – сказал Квартальнов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
5 комментариев
Игра была уровня плей офф, по всем параметрам, а выиграл Салават потому что нам нужнее.
Мы не все, мы Салават Юлаев!
Игра показала, что Минск точно умеет работать с судьями. А в остальном - обычная команда.
К чему готовиться Квартальнов, не совсем понятно. Игра с командой которая может хорошо стоять в обороне не могут от слова совсем. В регулярке, постоянные провалы. В плей-оф, такими темпами будет мучаться с любым из соперников. Потом вылетит, и уйдет в другой клуб. Просто сюр какой-то, ей богу. Видно же что страдает как тренер в Минске. Так уйди сейчас, чтобы ещё хуже не стало.
