Фанаты «Сарыарки» обратились к акиму Карагандинской области с призывом уволить директора клуба: «Ребят селят в гостиницы с нечеловеческими условиями, питание оставляет желать лучшего»

Болельщики «Сарыарки» обратились к акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву.

Ранее появилась информация о том, что в клубе из чемпионата Казахстана разгорается внутренний скандал на фоне проблем с проживанием и питанием.

Сообщалось, что «Сарыарку» в Алматы поселили в массажном салоне. Директор клуба занялся бронированием отелей и организацией питания, игроки ели холодную еду. Хоккеисты призвали его уволить .

«Уважаемый Ермаганбет Кабдулович! Фан-сектор хоккейного клуба «Сарыарка» «Шестой полевой» обращается к вам с просьбой разобраться в сложившейся финансовой ситуации у команды. На выезде ребят селят в гостиницы с нечеловеческими условиями, питание оставляет желать лучшего, оно не просто несбалансированное, оно абсолютно не для спортсменов! Объем и калорийность не соответствует нормам питания!

Ребята-хоккеисты до сих пор не получили бонусы и премии, предусмотренные контрактами! Ни мотивации, ни условий для успешных игр! О какой победе в плей-офф может идти речь, если ребята на выездных играх выходят на лед голодные и не отдохнувшие!

Мы являемся болельщиками клуба с его основания и стараемся всячески поддерживать клуб. «Караганда Арена» – место, где карагандинцы проводят свой досуг, болеют семьями, среди поклонников игры много молодежи.

Как известно, хоккей – это самый популярный и узнаваемый вид спорта в Караганде и во всем Казахстане! Он давно уже перестал быть всего лишь видом спорта, это уже целое социальное явление! Хоккейная команда «Сарыарка» – это «визитная карточка», это имидж города, региона!

Мы просим вас обратить пристальное внимание на возникшие проблемы. ХК «Сарыарка» не должен кануть в лету из-за финансовых неурядиц или быть простым середняком-статистом в чемпионате.

При предыдущем руководстве таких проблем не было, хотя Ержан Базылович принял клуб в гораздо худших условиях! Сменили руководителя, стало только хуже! Новый руководитель не реагирует на жалобы и обращения игроков! Ребят с превеликим удовольствием ждут многие клубы!

Мы вынуждены сделать из ситуации следующий вывод: «Команду хотят развалить!» Требуем отставки действующего руководителя клуба Туямашева Берика Болатовича и просим вас до конца сезона оставить исполнять обязанности руководителя Смольянинова Виталия Ивановича!

Заранее благодарим вас за понимание и ждем ваших судьбоносных решений в отношении спорта. Благодарим за внимание к нашему обращению!» – говорится в заявлении фан-сектора «Шестой полевой».