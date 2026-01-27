Виктор Козлов высказался о матче «Салавата» с «Динамо» Минск.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался о матче с минским «Динамо » (2:1 ОТ).

– Важная победа для нас. Всегда непросто играть в Минске. Тем более, когда «Динамо» лидирует в конференции, хорошо играет. В прошлом матче они очень много забили.

Наши ребята – молодцы, с хорошей самоотдачей. Четко выполнили игровое задание. Семен Вязовой делал ключевые сэйвы. Меньшинство хорошо отработало. Я горжусь, как ребята провели весь матч.

– Почему сегодня отсутствовал Александр Жаровский?

– У него небольшое повреждение. Мы решили его приберечь. Пока не знаем, будет ли он играть в Казани.

– Что скажете о дисциплине команды? Было много штрафа.

– Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. Но когда ты получаешь удаление, то… По мне – все нормально. Зачем их останавливать, говоря, чтобы эти эмоции убирать?

– Впервые с 10 января в составе появился Деннис Ян. Как ему не выпадать из состава?

– Играть так, как сегодня. Вся его тройка, с Ефремовым и Бутузовым, провела качественный матч. Они сделали хорошую работу.

– Что с Пименовым?

– У него повреждение, – сказал Козлов.