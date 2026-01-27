  • Спортс
  • Козлов о дисциплине в игре с «Динамо» Минск: «Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. По мне – все нормально»
19

Козлов о дисциплине в игре с «Динамо» Минск: «Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. По мне – все нормально»

Виктор Козлов высказался о матче «Салавата» с «Динамо» Минск.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче с минским «Динамо» (2:1 ОТ). 

– Важная победа для нас. Всегда непросто играть в Минске. Тем более, когда «Динамо» лидирует в конференции, хорошо играет. В прошлом матче они очень много забили.

Наши ребята – молодцы, с хорошей самоотдачей. Четко выполнили игровое задание. Семен Вязовой делал ключевые сэйвы. Меньшинство хорошо отработало. Я горжусь, как ребята провели весь матч.

– Почему сегодня отсутствовал Александр Жаровский?

– У него небольшое повреждение. Мы решили его приберечь. Пока не знаем, будет ли он играть в Казани.

– Что скажете о дисциплине команды? Было много штрафа.

– Это эмоции. Было бы хуже, если бы ребята играли без них. Но когда ты получаешь удаление, то… По мне – все нормально. Зачем их останавливать, говоря, чтобы эти эмоции убирать?

– Впервые с 10 января в составе появился Деннис Ян. Как ему не выпадать из состава?

– Играть так, как сегодня. Вся его тройка, с Ефремовым и Бутузовым, провела качественный матч. Они сделали хорошую работу.

– Что с Пименовым?

– У него повреждение, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Ну если удаляться как Ремпал то это вредительство или ошибаться как Панин. Интересно как он молодым за косяки предьявляет? А так красавцы парни с победой
Ответ Азамат Иксанов
Ну если удаляться как Ремпал то это вредительство или ошибаться как Панин. Интересно как он молодым за косяки предьявляет? А так красавцы парни с победой
Согласен, люлей надо отвешивать за такое, несмотря на регалии, тем более в чужой зоне получать удаление, а Панину я давно уже не удивляюсь...Но парни сегодня действительно молодцы, Семён не подкачал, Ефремов гениально исполнил решающий бросок(к тому же сам отобрал, сам забил шайбу)...
Но и забыл сказать про судейство, конечно, просто колхоз какой-то...
Всем добра!
Ответ Азамат Иксанов
Ну если удаляться как Ремпал то это вредительство или ошибаться как Панин. Интересно как он молодым за косяки предьявляет? А так красавцы парни с победой
При просмотре матча поймал себя на мысли что в Салавате формируется культ Ремпала - в большинстве вся игра идёт на него, в равных составах тоже стараются его выводить на бросок, зачастую отказываясь от иного лучшего варианта продолжения игры (дежавю прошлогодний Ливо в концовке). Комментаторы прям медом истекают, Козлов в интервью, типа чему можно научить Ремпала, он сам кого хочешь научит. Да, Классный игрок с отличным броском, но не безгрешный и нельзя их незамечать! Косяков тоже у него хватает. А статус суперзвезды играет с ним злую шутку, в моменте удаления хорошо было видно как он уехав в сторону от шайбы и понимая что проиграет ее сопернику, в какой-то обиде просто схватил его в охапку! В зоне нападения! Да и хер бы с ней, но он как по детски поступил, и в итоге гол в меньшинстве. Короче, не надо петь ему дифирамбы, оно не на пользу ему.
Хороший матч, держал в напряжении все 60 минут, думаю, что по игре это лучший матч Салавата.
Что-то пошла не хорошая тенденция. В каждом матче игроки соперника бьют нашего вратаря! Понятно, что Семён крепкий парень, но надо более доходчиво объяснять, что нельзя трогать голкипера!
Ответ borman usinsk
Что-то пошла не хорошая тенденция. В каждом матче игроки соперника бьют нашего вратаря! Понятно, что Семён крепкий парень, но надо более доходчиво объяснять, что нельзя трогать голкипера!
Не умеет никто драться. Родуолд, Броссо - более менее, но они для других целей.
Ответ Руслан Мухамадиев
Не умеет никто драться. Родуолд, Броссо - более менее, но они для других целей.
Ян и Комаров. посмотрите нарезки боёв с их участием. тот же Зоркин не мелкий
Рад за парней, могут же чертяки, так держать!
Вязовой конечно выручает. Но полевым надо активней помогать ему особенно на пятаке а то что то частенько его начали задевать .Больше половины регулярки прошло и только в крайних матчах после нового года Салават практически уже не уступает в движении (особкнно во вторых периодах ) как это было до Нового года. неужели надо было дветрети регулярки что бы тренера поняли как подводить игроков к играм (а может просто хитрый ход 😊) со стороны Козлова. в любом случае качество игры улучшается это заметно и исполнители не плохие в Уфе их лучшие качества надо грамотно использовать. Сегодня Ян красавчик вроде не заметно без баллов а сколько работы проделал не видной но очень нужной и важной. их тройка сегодня вообще понравилась
Следующая игра с АК барс.... Смогут ли наши ребятишки убрать с пятака могучего Яшкина, чтобы не мешал Вязовому.... Игра с АК барс показала, владение и контроль шайбы, это главное оружие против топовых клубов.... Вязик выручает, просто красавчик... ВСЕХ с победой.... Потапов где большинство ???
Ответ Тагир68
Следующая игра с АК барс.... Смогут ли наши ребятишки убрать с пятака могучего Яшкина, чтобы не мешал Вязовому.... Игра с АК барс показала, владение и контроль шайбы, это главное оружие против топовых клубов.... Вязик выручает, просто красавчик... ВСЕХ с победой.... Потапов где большинство ???
Яшкин разве играет, вроде не выходил последние игры!?)
Ответ Тагир68
Следующая игра с АК барс.... Смогут ли наши ребятишки убрать с пятака могучего Яшкина, чтобы не мешал Вязовому.... Игра с АК барс показала, владение и контроль шайбы, это главное оружие против топовых клубов.... Вязик выручает, просто красавчик... ВСЕХ с победой.... Потапов где большинство ???
Беспллезно Птапову кричать об этом, медведь на ухо наступил.
Да видно подвижки есть-перестали играть в откат во втором периоде. А вот как их научить выходить из зоны через точный пас а не делать улитку на своей синей и терять шайбу вот вопрос
играли в полную силу . некоторые матчи играют энергосбегающи поэтому сдают игру
Ответ Фарит Хайруллин_1116837858
играли в полную силу . некоторые матчи играют энергосбегающи поэтому сдают игру
Просто в КХЛ рулит Фонбет и другие буки.
