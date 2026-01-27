  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»
6

Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»

Вячеслав Козлов: Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже.

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о состоянии здоровья нападающего Седрика Пакетта.

– Был слух, что Пакетт близок к завершению карьеры. Какой статус у него? Он может сыграть в этом сезоне еще?

– Седрику периодически становится лучше после каких-то медицинских мероприятий. Потому мы ждем. У него сегодня тоже были какие-то мероприятия. Он чувствует себя то лучше, то хуже.

Мы надеемся, что есть еще время и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом.

– Артема Михеева уже точно не увидим в этом сезоне?

– По Михееву вопрос закрыт. По медицинским показателям он не сможет сыграть в этом сезоне.

– Был слух, что Моторыгин недоволен своим игровым временем. Успокаивали ли его?

– Много слухов ходило, но мы никем не торговали. Мы верим в наших игроков. Они лучше тех, кого нам предлагали. С Максимом разговаривал Артем Яцкевич, тренер вратарей. И Максим не говорил ему, что хотел бы сменить команду.

Все обещания, данные ему перед сезоном, мы выполняем. Он сыграет столько, сколько обещали ему, – сказал Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВячеслав Козлов
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАртем Михеев
logoСедрик Пакетт
Артем Яцкевич
logoЗдоровье
logoМаксим Моторыгин
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А когда-то в "Тампе" играл.
Козлова в загон… никакущий тренер
Ответ Ilovethisgame77
Козлова в загон… никакущий тренер
Себя туда поставь, быкам типо тебя, там самое место!
Ответ Вольфсбург
Себя туда поставь, быкам типо тебя, там самое место!
Ну, а ты считаешь, что Козлов сильный тренер?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Спортдиректор «Лады»: «Запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина. Московский клуб на это не пошел»
26 января, 15:51
«Трактор» выменял Кисакова у «Динамо» на компенсацию. У 23-летнего форварда 1 гол в 17 матчах сезона
25 января, 19:00
Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за 25 лет: «Он установил рекорд, который еще 100 лет продержится»
25 января, 15:30
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
сегодня, 01:35Live
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
6 минут назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
49 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30