Вячеслав Козлов: «Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже. Надеемся, время еще есть и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом»

Вячеслав Козлов: Пакетт чувствует себя то лучше, то хуже.

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о состоянии здоровья нападающего Седрика Пакетта.

– Был слух, что Пакетт близок к завершению карьеры. Какой статус у него? Он может сыграть в этом сезоне еще?

– Седрику периодически становится лучше после каких-то медицинских мероприятий. Потому мы ждем. У него сегодня тоже были какие-то мероприятия. Он чувствует себя то лучше, то хуже.

Мы надеемся, что есть еще время и он подготовится к плей-офф. Но на 100 процентов не уверен в этом.

– Артема Михеева уже точно не увидим в этом сезоне?

– По Михееву вопрос закрыт. По медицинским показателям он не сможет сыграть в этом сезоне.

– Был слух, что Моторыгин недоволен своим игровым временем. Успокаивали ли его?

– Много слухов ходило, но мы никем не торговали. Мы верим в наших игроков. Они лучше тех, кого нам предлагали. С Максимом разговаривал Артем Яцкевич, тренер вратарей. И Максим не говорил ему, что хотел бы сменить команду.

Все обещания, данные ему перед сезоном, мы выполняем. Он сыграет столько, сколько обещали ему, – сказал Козлов.