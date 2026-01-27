Андрей Козырев высказался о поражении «Северстали» от ЦСКА.

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался после поражения от ЦСКА (2:4).

– Когда играешь с такой командой, как ЦСКА, которая хорошо играет в обороне, сложно отыгрываться. Мы дали им хороший гандикап. Ключевой момент – игра в неравных составах, когда ЦСКА предоставил нам возможность сыграть 5 минут в большинстве.

Мы всегда играем до конца и сегодня не исключение. Мы безусловно работаем над плей-офф, определенные моменты держим в уме. Мы стараемся победить в каждой игре и играем до победы.

– У Шостака какой-то кризис?

– Я не даю оценку индивидуальным действиям наших игроков. Сегодня мы проиграли, значит, моя ошибка. Сотников вышел, дал нам возможность зацепиться за игру. Были замечательные спасения от него.

– Уход Кирилла Пилипенко говорит о том, что он просто не вписывается в ту игру «Северстали», которую вы ставите?

– Кирилл Пилипенко на данный момент является игроком омского «Авангарда». Мы благодарим его за проделанную работу и игру, – сказал Козырев.

ЦСКА обыграл «Северсталь» в 4-й раз в сезоне – сегодня 4:2, Дроздов набрал 1+2. Команда Никитина идет 6-й на Западе