Никитин о 4:2 с «Северсталью»: «Начало нервное, хоть мы и вели 2:0. Старт был не лучший, потом вышли на скорости соперника и были конкурентоспособными»

Игорь Никитин оценил игру ЦСКА в матче с «Северсталью».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру команды в матче с «Северсталью» (4:2).

– Начало нервное, хоть мы и вели 2:0. Старт был не лучший, потом вышли на скорости «Северстали » и были конкурентоспособными.

– Как оцените игру Дроздова, который набрал 3 очка (1+2) впервые за ЦСКА?

– Ребята оценили, отдали ему звание лучшего игрока. Энергия хорошая была от него, сделал много черновой работы. Главное, чтобы была стабильность.

– Скажите, удобно ли вам было бы играть с такой «Северсталью» в плей-офф?

– В своей карьере мы никогда не выбирали соперника – это себе дороже. Если ты хочешь быть победителем, должен обыгрывать любую команду. «Северсталь» заслуженно находится на том месте, на котором находится. Но мы фокусируемся на своей игре, – сказал Никитин.

