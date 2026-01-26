  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Исаков о 2:4 от «Сибири»: «Матч упущенных возможностей, при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше»
7

Исаков о 2:4 от «Сибири»: «Матч упущенных возможностей, при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше»

Алексей Исаков подвел итоги матча «Торпедо» с «Сибирью».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:4).

«Сибирь» победила клуб из Нижнего Новгорода, отыгравшись с 0:2. Команда забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода.

– Матч упущенных возможностей. Понятно, что при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать матч. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше.

– Можно сказать, что «Сибирь» удивила в концовке?

– Они сделали стандартный розыгрыш. Подняли шайбу наверх и сверху бросили с трафиком. Заслужили гол для себя этот, и дальше вы все видели.

– Не ожидали, что «Сибирь» пойдет дальше агрессивно?

– Это моменты. Мы постоянно об этом говорим. В игре все происходит очень быстро. Мы обязаны на все реагировать, но порой это очень сложно сделать. Конечно, ребята старались… Для нас это хороший опыт. Значит, это еще одни ситуации, в которых нам надо усилить игру.

– Ключевые вбрасывания были проиграны.

– У них неплохо этот иностранец на точке играет под 19-м номером. Он их и забрал.

– Можно сказать, что итог матча нелогичен?

– Здесь к этому надо относиться так: когда финальная сирена прозвучала, тогда надо говорить о результате, а когда ее еще нет, все имеют шансы на победу, – сказал Исаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТорпедо
logoСибирь
logoКХЛ
logoАлексей Исаков
logoМатч ТВ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это тот случай когда уверенность переросла в самоуверенность! Ну а так это фиаско! Так бездарно отдать матч за одну минуту ☝️ это еще умудриться надо!
Ответ Россия для русских тоже
Это тот случай когда уверенность переросла в самоуверенность! Ну а так это фиаско! Так бездарно отдать матч за одну минуту ☝️ это еще умудриться надо!
Похоже на торпедо при Ларионове. Зачем-то исакову понадобилось менять победный состав? Не было в глазах игроков азарта ( всё оставили в игре со СКА), куда-то пропала скорость. В игре с северсталью это понадобится, хотя надежд на победу 50 на 50.
Качество игры было так себе, ну и игра с профессорским СКА сказалась ,там все эмоции оставили. На Севу ждём команду сделавшую правильные выводы после сегодняшнего фиаско.
Обидное поражение. Но трагедии не вижу. Победный состав поменяли. Химия немного наоушилась. Ну и при 2:0,нужно развивать успех.
Это тренерское поражение, в решающий момент за 36 секунд, ставить на вбрасывание Летунова вместо Ткачева и в итоги он оба вбрасывание проиграл,не понятно зачем Муханова взяли,у нас своих полно таких,он привёз удаление,которое они реализовали, Дагестанский при первым голе, за чем то уехал из ворот в сторону, так только в ВХЛ играют, не тянет он пока КХЛ.
Обидно вести 2-0 и даже очко не заработали.
Ответ Сидни Кросби 2
Это тренерское поражение, в решающий момент за 36 секунд, ставить на вбрасывание Летунова вместо Ткачева и в итоги он оба вбрасывание проиграл,не понятно зачем Муханова взяли,у нас своих полно таких,он привёз удаление,которое они реализовали, Дагестанский при первым голе, за чем то уехал из ворот в сторону, так только в ВХЛ играют, не тянет он пока КХЛ. Обидно вести 2-0 и даже очко не заработали.
Согласен. Надо было доигоывать сезон с Кульбой. Он хоть опытный. На одном Костине, долго не проедешь. Муханова, вообще не понятно зачем брали. А главная ошибка, это отцеп Хохлова. Классно вписался, но взяли и отцепили. Забуге, главное не увлекаться сильно. А то несёт его немного. Как по мне, нужно в данной ситуации, Шугаева наигрывать, как 2го номера. Он хоть с опытом в КХЛ.
Дагестанский не тянет ещё для КХЛ!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Люзенков о камбэке с «Торпедо»: «Ребята молодцы, выстояли. Они верили в то, что делают. Когда сравняли, было видно по лавке, что готовы за эти секунды вырывать еще очко»
26 января, 20:14Видео
«Сибирь» забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода и победила «Торпедо», отыгравшись с 0:2
26 января, 18:35Видео
Тодд — в «Ак Барсе», Костин — в ЦСКА, Пилипенко — в «Авангарде». А Яшкин так ине уехал. Почему?
26 января, 17:40
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
сегодня, 01:35Live
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
6 минут назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
49 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30