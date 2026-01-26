Исаков о 2:4 от «Сибири»: «Матч упущенных возможностей, при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше»

Алексей Исаков подвел итоги матча «Торпедо» с «Сибирью».

Главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:4).

«Сибирь» победила клуб из Нижнего Новгорода, отыгравшись с 0:2. Команда забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода.

– Матч упущенных возможностей. Понятно, что при счете 2:1 мы не имеем права полностью проигрывать матч. Значит, соперник больше хотел. Делаем выводы и двигаемся дальше.

– Можно сказать, что «Сибирь» удивила в концовке?

– Они сделали стандартный розыгрыш. Подняли шайбу наверх и сверху бросили с трафиком. Заслужили гол для себя этот, и дальше вы все видели.

– Не ожидали, что «Сибирь» пойдет дальше агрессивно?

– Это моменты. Мы постоянно об этом говорим. В игре все происходит очень быстро. Мы обязаны на все реагировать, но порой это очень сложно сделать. Конечно, ребята старались… Для нас это хороший опыт. Значит, это еще одни ситуации, в которых нам надо усилить игру.

– Ключевые вбрасывания были проиграны.

– У них неплохо этот иностранец на точке играет под 19-м номером. Он их и забрал.

– Можно сказать, что итог матча нелогичен?

– Здесь к этому надо относиться так: когда финальная сирена прозвучала, тогда надо говорить о результате, а когда ее еще нет, все имеют шансы на победу, – сказал Исаков.