«Рейнджерс» близки к обмену Соуси в «Айлендерс» (The Athletic)

«Рейнджерс» близки к обмену защитника Карсона Соуси в «Айлендерс».
Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на два источника в НХЛ.
В нынешнем сезоне защитник провел 46 матчей и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «плюс 4». Срок его соглашения с кэпхитом 3,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Пока не известно, что «Рейнджерс» получат взамен. Один из источников сообщил, что 31-летний игрок, как ожидается, пропустит игру против «Бостона» в целях «управления составом».
От Панарина избавятся в «Рейнджерс»? Клуб объявил о перезагрузке
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
На Деанджело ))
На Деанджело ))
Видимо ДеАнджело сегодня так испугался этого, что провёл отличную игру. И даже забил)
Ну укрепят Айлендерс 3-ю пару. А забивать то кто будет??? Форвард им нужен, если хотят в плей-офф выйти.
Ну укрепят Айлендерс 3-ю пару. А забивать то кто будет??? Форвард им нужен, если хотят в плей-офф выйти.
Ну так себе укрепление в лице суси
Ну так себе укрепление в лице суси
Для ТРЕТЬЕЙ пары сойдет.
