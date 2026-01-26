«Рейнджерс» близки к обмену Соуси в «Айлендерс» (The Athletic)

«Рейнджерс» близки к обмену Карсона Соуси в «Айлендерс».

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на два источника в НХЛ .

В нынешнем сезоне защитник провел 46 матчей и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «плюс 4». Срок его соглашения с кэпхитом 3,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Пока не известно, что «Рейнджерс» получат взамен. Один из источников сообщил, что 31-летний игрок, как ожидается, пропустит игру против «Бостона» в целях «управления составом».

