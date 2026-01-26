15

Капризов с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Кучеров с 2+6 – 2-я, Достал с 4 победами – 3-я

Кирилл Капризов стал 1-й звездой недели в НХЛ.

В НХЛ подвели итоги минувшей игровой недели.

Первая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся 9 (3+6) очками в 4 играх.

Вторая звезда – нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 8 (2+6) баллов в 3 матчах недели.

Третья звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, одержавший 4 победы в 4 играх. Он отразил 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,18.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
А всякие гадости пишут, что зря Кирюхе 17 лямов платят. Получите и распишитесь. Про Куча молчу, там все понятно. Надеюсь, достанет Маков. Тут же и Достал)))
Ответ Товарищ Бразаускас
А всякие гадости пишут, что зря Кирюхе 17 лямов платят. Получите и распишитесь. Про Куча молчу, там все понятно. Надеюсь, достанет Маков. Тут же и Достал)))
Ему платят 9 млн.
17 млн будет со следующего сезона
Ответ TurboX
Ему платят 9 млн. 17 млн будет со следующего сезона
там еще налогов половину забирают из этой зарплаты, это же Миннесота)
Куч могуч, Кирюха в ударе. Знай наших....
Чуть-чуть не Достал до первой звёзды))
Ещё бы парочку таких неделек...И всё было бы в ажуре....
В кои-то веки у чехов нормальный вратарь появился. После Вокоуна у них пропасть была
Однозначно неделька удалась для наших К.
Эххх, позвали бы эти двое сюда Василевского или Бобровского или на худой конец Шестеркина был бы третим
Знатоки. Часто всеми звездами становились только россияне? Возможно даже звездами месяца
