Капризов с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Кучеров с 2+6 – 2-я, Достал с 4 победами – 3-я
Кирилл Капризов стал 1-й звездой недели в НХЛ.
В НХЛ подвели итоги минувшей игровой недели.
Первая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся 9 (3+6) очками в 4 играх.
Вторая звезда – нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 8 (2+6) баллов в 3 матчах недели.
Третья звезда – вратарь «Анахайма» Лукаш Достал, одержавший 4 победы в 4 играх. Он отразил 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,18.
