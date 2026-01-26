Люзенков о камбэке с «Торпедо»: «Ребята молодцы, выстояли. Они верили в то, что делают. Когда сравняли, было видно по лавке, что готовы за эти секунды вырывать еще очко»

Ярослав Люзенков высказался о волевой победе «Сибири» над «Торпедо».

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался о волевой победе над «Торпедо» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» победила клуб из Нижнего Новгорода, отыгравшись с 0:2. Команда забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода.

– Эмоциональная победа. Предполагали, что будет тяжело. Потому что скоростная команда, которая играет дома. Первый период по скоростям было все нормально, а потом начали удаляться.

Глупые удаления, особенно когда вшестером выскакиваем. Но это наши недоработки. Ребята молодцы, выстояли. Они верили в то, что они делают. Когда сравняли, то было видно по лавке, что готовы за эти секунды вырывать еще очко. Благодарен ребятам за эту игру.

– На что делали акцент во время тайм-аута, который длился полторы минуты?

– Тут в принципе очевидно. Естественно, хотели выпускать шестого игрока. Просто говорили, кто за какие ситуации отвечает, надо было выиграть вбрасывание и доставить шайбу под ворота. Просто и эффективно.

– За счет чего выиграли практически все вбрасывания в концовке?

– Сложный вопрос. В начале чемпионата у нас был момент, когда игрок все вбрасывания выиграл, а ключевое проиграл. Вот как тут быть? Это хоккей, это спорт.

– Счастливое стечение обстоятельств?

– Без удачи в спорте тоже не бывает. В этом тоже есть момент. Но ребята верили, это было видно по их глазам. Когда мы только первый гол забили, была реакция у ребят. Когда мы сравняли, то было понятно, что здесь можно что-то соорудить. Вошли в зону, простота, подставление… И еще одна шайба.

– Уилсон уехал, Локтионов еще не доехал. Получается, отряд не заметил потери бойцов?

– Я бы так тоже не говорил. Но складывается коллектив, который друг за друга играет. Ребята помогали в ситуациях в центре, когда плохо там действовали. Дальше будем смотреть.

– Череда удалений была – что это и как с этим бороться?

– Ответственность за удаления численного состава беру на себя. Мы должны четко подсказывать. Но в одном моменте парень сознался, что его захлестнули эмоции и хотел побыстрее выскочить на лед. Надо сдерживать себя, играть на команду. Это наши недоработки, – сказал Люзенков.

«Сибирь» забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода и победила «Торпедо», отыгравшись с 0:2