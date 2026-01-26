Более 190 друзей и родственников Киндела посетили матч «Питтсбурга» в Ванкувере. 18-летний форвард сделал дубль

Более 190 друзей и родственников Бенжамина Киндела посетили матч «Питтсбурга».

Более 190 друзей и родственников Бенжамина Киндела посетили гостевой матч «Питтсбурга» с «Ванкувером» (3:2).

Форвард «Пингвинс» Киндел сделал дубль и был признан первой звездой игры. На счету 18-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 48 матчах в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «минус 10».

Киндел вырос в Кокуитламе, который является частью городской агломерации Большого Ванкувера. Его родители Стив Киндел и Сара Маглио подготовили билеты для всех желающих. В результате на трибунах Rogers Place собралось 192 человека из его окружения.

«Это, конечно, потрясающе. Было много людей, которые были частью моей жизни долгое время и помогли мне оказаться здесь. Так что это здорово.

Здорово играть перед друзьями и семьей, приятно забить и одержать победу», – сказал Киндел.