Более 190 друзей и родственников Киндела посетили матч «Питтсбурга» в Ванкувере. 18-летний форвард сделал дубль

Более 190 друзей и родственников Бенжамина Киндела посетили матч «Питтсбурга».

Более 190 друзей и родственников Бенжамина Киндела посетили гостевой матч «Питтсбурга» с «Ванкувером» (3:2).

Форвард «Пингвинс» Киндел сделал дубль и был признан первой звездой игры. На счету 18-летнего канадца стало 22 (10+12) очка в 48 матчах в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «минус 10».

Киндел вырос в Кокуитламе, который является частью городской агломерации Большого Ванкувера. Его родители Стив Киндел и Сара Маглио подготовили билеты для всех желающих. В результате на трибунах Rogers Place собралось 192 человека из его окружения.

«Это, конечно, потрясающе. Было много людей, которые были частью моей жизни долгое время и помогли мне оказаться здесь. Так что это здорово. 

Здорово играть перед друзьями и семьей, приятно забить и одержать победу», – сказал Киндел.

Красиво получилось.
В 18 лет бывает такое количество друзей, ему же не 35
Ответ garazhkucherova
В 18 лет бывает такое количество друзей, ему же не 35
Жиза)) К 30 годам и после женитьбы остается в лучшем случае 5-10 человек с кем продолжаешь общение, а то и меньше. Все либо разъезжаются либо как и ты обзаводятся семьями и времени банально не остается)

П.С. Цените молодость, друзья, она одна)))
