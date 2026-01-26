Сын Леонида Тамбиева Кирилл стал и. о. главного тренера ХК «Челны»
Кирилл Тамбиев назначен и. о. главного тренера ХК «Челны».
«Челны» объявили об изменених в тренерском штабе.
Сергей Шиханов отстранен от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Кирилл Тамбиев.
33-летний экс-хоккеист является сыном бывшего главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.
На данный момент «Челны» занимают 32-е место в таблице Olimpbet ВХЛ с 33 очками после 43 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт ХК «Челны»
