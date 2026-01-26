Сын Леонида Тамбиева Кирилл стал и. о. главного тренера ХК «Челны»

Кирилл Тамбиев назначен и. о. главного тренера ХК «Челны».

«Челны » объявили об изменених в тренерском штабе.

Сергей Шиханов отстранен от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Кирилл Тамбиев.

33-летний экс-хоккеист является сыном бывшего главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева .

На данный момент «Челны» занимают 32-е место в таблице Olimpbet ВХЛ с 33 очками после 43 матчей.