«Авангард» хотел выменять Ливо из «Трактора». Сделка сорвалась из-за правила трех переходов («Матч ТВ»)

«Авангард» хотел выменять Джоша Ливо из «Трактора».

«Авангард» хотел выменять форварда Джоша Ливо из «Трактора » в дедлайн.

Как сообщает «Матч ТВ », сделка сорвалась из-за правила трех переходов.

В активе Ливо 48 (22+26) баллов в 45 играх этого Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Вариант обмена возник 18 января после матча «Трактор» – «Авангард» (2:5). Генменеджеры клубов обсудили возможные сделки, и возникла идея обменять Джошуа Ливо в Омск. Причем легионер вписался бы под потолок зарплат, потому что в Челябинск из «Авангарда» уехали бы другие хоккеисты.

Главный тренер «ястребов» Ги Буше одобрил приобретение Ливо, хотя раньше он отказался от варианта с Дэниэлем Спронгом . Но после консультации с КХЛ стало понятно, что Ливо не может перейти в Омск из-за лимита, по которому в течение одного года в одну команду из другой могут перейти не более трех хоккеистов.

Ливо был нужен «Авангарду » на короткой дистанции, в дедлайн. Вряд ли к его фигуре вернутся в межсезонье», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.