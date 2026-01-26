  • Спортс
47

«Авангард» хотел выменять Ливо из «Трактора». Сделка сорвалась из-за правила трех переходов («Матч ТВ»)

«Авангард» хотел выменять Джоша Ливо из «Трактора».

«Авангард» хотел выменять форварда Джоша Ливо из «Трактора» в дедлайн.

Как сообщает «Матч ТВ», сделка сорвалась из-за правила трех переходов.

В активе Ливо 48 (22+26) баллов в 45 играх этого Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Вариант обмена возник 18 января после матча «Трактор» – «Авангард» (2:5). Генменеджеры клубов обсудили возможные сделки, и возникла идея обменять Джошуа Ливо в Омск. Причем легионер вписался бы под потолок зарплат, потому что в Челябинск из «Авангарда» уехали бы другие хоккеисты.

Главный тренер «ястребов» Ги Буше одобрил приобретение Ливо, хотя раньше он отказался от варианта с Дэниэлем Спронгом. Но после консультации с КХЛ стало понятно, что Ливо не может перейти в Омск из-за лимита, по которому в течение одного года в одну команду из другой могут перейти не более трех хоккеистов.

Ливо был нужен «Авангарду» на короткой дистанции, в дедлайн. Вряд ли к его фигуре вернутся в межсезонье», – сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Конечно, вписался в потолок бы. Он в Омске даже не натяжной, он там вообще отсутствует.
Кабриолет у нас. Не парьтесь
Как в эту газ прёму столько влезает?
Сопин : " письма, письма лично на почту ношу" (с).
В шоке от количества комментариев Кселла. Братишка, ты - то что тут потерял )))
Это просто истерика. Они с Разиным одного типа люди. Чуйка то подсказывает им что Магнитке в этом году ничего не светит. Вот и истерит, и Cell и Разин. Магнитка-не команда по. А то что сейчас они на первом месте... Это же ничего не значит
Комплексы у него. Пытается оправдаться за прошлый сезон)
Ну Блажиевский перешел, а кто еще двое ?))
Нет Невский, кое что Омск сделать не может. Это выиграть КГ)) А тот, который выиграл Хартли, был выигран в Балашихе но не в Омске.
А выиграл его кто? Как клуб называется? Магнитка, СКА, ЦСКА? Ты реально уже всё оставил в кб
какой-то ленивый вброс - не то что на расстоянии года, а вообще в составе не наберется трех хоккеистов, которые перешли бы из трактора в авангард
По мне это вброс, на кого меня ли бы Ливо? На Потуральски? На Маклауда? На Чекони? Или Фьере? Но в последних двух случаях пришло бы бы отдавать еще кого то. Но инсайдер что бы его не уличили во вбросе в конце написал фразу, что Ливо нужен лишь на короткой дистанции, в межсезонье к нему не будут возвращаться - это что бы проверить нельзя было)
И на кого бы его согласились поменять?🤔
Не на Потса же и Маклауда. Остальные сильно слабее Ливо...
Ответ Kenshin
И на кого бы его согласились поменять?🤔 Не на Потса же и Маклауда. Остальные сильно слабее Ливо...
Авангард туп. Каждый год берут все, что блестит, меняют в истерике по полкоманды. А не могут понять такую простую вещь. КГ выигрывает Команда, а не набор игроков)))
Раньше был другой менеджмент. Да, согласен, был идиотизм, но эти времена уже в прошлом. Сейчас Сопин неплохой ГМ.
Это вброс от Авангарда или Трактора)) Ливо мягкий, Ги не играет в такой хоккей. Ему нужны силовики. Так что не было бы его итак в Авангарде.
Какая Ливо, чтоб его убили в Авангарде ))) Система игры не та для него.он бы умер.или на лавочку сел до -- отъезда куда либо
