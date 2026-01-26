«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи» – 6:2. Джозефс и Рендулич набрали по 3 очка

«Шанхай» одержал первую победу под руководством Митча Лава.

«Шанхай » обыграл «Сочи» (6:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

По 3 очка в составе «Дрэгонс» набрали Трой Джозефс (2+1) и Борна Рендулич (0+3).

«Шанхай» одержал первую победу под руководством тренера Митча Лава . Ранее он сменил Жерара Галлана на посту тренера китайского клуба. Это был второй матч команды под его руководством.

Клуб прервал серию поражений из 6 игр. На данный момент «Дрэгонс» идут на 9-м месте в таблице Запада с 45 баллами в 49 матчах.

«Сочи » занимает 11-е место на Западе с 35 очками после 47 игр.