«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи» – 6:2. Джозефс и Рендулич набрали по 3 очка
«Шанхай» одержал первую победу под руководством Митча Лава.
«Шанхай» обыграл «Сочи» (6:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
По 3 очка в составе «Дрэгонс» набрали Трой Джозефс (2+1) и Борна Рендулич (0+3).
«Шанхай» одержал первую победу под руководством тренера Митча Лава. Ранее он сменил Жерара Галлана на посту тренера китайского клуба. Это был второй матч команды под его руководством.
Клуб прервал серию поражений из 6 игр. На данный момент «Дрэгонс» идут на 9-м месте в таблице Запада с 45 баллами в 49 матчах.
«Сочи» занимает 11-е место на Западе с 35 очками после 47 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Интересно, что в новых командах бывшие сочинцы - на первых ролях и регулярно забивают. Вот и сегодня в составе Шанхая феерили Джозефс и Рендулич.
Но шансы малы