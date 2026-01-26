  • Спортс
«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи» – 6:2. Джозефс и Рендулич набрали по 3 очка

«Шанхай» одержал первую победу под руководством Митча Лава.

«Шанхай» обыграл «Сочи» (6:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

По 3 очка в составе «Дрэгонс» набрали Трой Джозефс (2+1) и Борна Рендулич (0+3).

«Шанхай» одержал первую победу под руководством тренера Митча Лава. Ранее он сменил Жерара Галлана на посту тренера китайского клуба. Это был второй матч команды под его руководством.

Клуб прервал серию поражений из 6 игр. На данный момент «Дрэгонс» идут на 9-м месте в таблице Запада с 45 баллами в 49 матчах.

«Сочи» занимает 11-е место на Западе с 35 очками после 47 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как можно было в разгар сезона выгнать из Сочи Тянулина, Гараева, Авершина и взять Петухова, Хохлова и Башкирова? Осталось продать Хафизова, Сероуха и Попова - и Григоренко закончит развал ХК Сочи.
Интересно, что в новых командах бывшие сочинцы - на первых ролях и регулярно забивают. Вот и сегодня в составе Шанхая феерили Джозефс и Рендулич.
Учитывая что Спартак самоустранился в дедлайн. А ска не может понять что делать с Ларионовым, то вполне могут еще попытаться достать.
Но шансы малы
Ответ металлург чемпион
Учитывая что Спартак самоустранился в дедлайн. А ска не может понять что делать с Ларионовым, то вполне могут еще попытаться достать. Но шансы малы
У СКА впереди 4 игры против команд из первой восьмëрки Запада, а у Шанхая две игры против Сочи + сыграли на две больше чем СКА. Поэтому скоро может быть всего 4 очка между ними по набранным!
Давай Шанхай, обостри борьбу за плей-офф
