ЦСКА обыграл «Северсталь» в 4-й раз в сезоне – сегодня 4:2, Дроздов набрал 1+2. Команда Никитина идет 6-й на Западе
ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл «Северсталь».
ЦСКА обыграл «Северсталь» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий клуба из Москвы Иван Дроздов набрал 3 (1+2) очка.
В составе «Северстали» дублем отметился Кирилл Танков.
ЦСКА обыграл клуб из Череповца в 4 из 6 матчей в этом сезоне.
Команда тренера Игоря Никитина идет 6-й на Западе с 58 баллами в 50 играх.
«Северсталь» занимает 3-е место на Западе с 66 очками после 50 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Команда молодцы, поздравили победой!