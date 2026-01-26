ЦСКА обыграл «Северсталь» в 4-й раз в сезоне – сегодня 4:2, Дроздов набрал 1+2. Команда Никитина идет 6-й на Западе

ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл «Северсталь».

ЦСКА обыграл «Северсталь» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Москвы Иван Дроздов набрал 3 (1+2) очка.

В составе «Северстали » дублем отметился Кирилл Танков .

ЦСКА обыграл клуб из Череповца в 4 из 6 матчей в этом сезоне.

Команда тренера Игоря Никитина идет 6-й на Западе с 58 баллами в 50 играх.

«Северсталь» занимает 3-е место на Западе с 66 очками после 50 матчей.