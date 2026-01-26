  • Спортс
ЦСКА обыграл «Северсталь» в 4-й раз в сезоне – сегодня 4:2, Дроздов набрал 1+2. Команда Никитина идет 6-й на Западе

ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл «Северсталь».

ЦСКА обыграл «Северсталь» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Москвы Иван Дроздов набрал 3 (1+2) очка.

В составе «Северстали» дублем отметился Кирилл Танков.

ЦСКА обыграл клуб из Череповца в 4 из 6 матчей в этом сезоне.

Команда тренера Игоря Никитина идет 6-й на Западе с 58 баллами в 50 играх.

«Северсталь» занимает 3-е место на Западе с 66 очками после 50 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Сегодня Жлуктову 72 года.
Команда молодцы, поздравили победой!
Ответ Kenmc
Сегодня Жлуктову 72 года. Команда молодцы, поздравили победой!
и юбилейная дата 1250 матчей
Хорошая игра , важная победа ❤️💙
Такими подарками вратаря грех не воспользоваться)
Ответ zho3716
Такими подарками вратаря грех не воспользоваться)
Кто мешал Северстали отыграться, как это они делали не раз, кто мешал реализовывать 5-ти минутное удаление, если и пенять на кого Северстали, то только на себя. ЦСКА просто был сильнее вчера.
Ответ притвиц
Кто мешал Северстали отыграться, как это они делали не раз, кто мешал реализовывать 5-ти минутное удаление, если и пенять на кого Северстали, то только на себя. ЦСКА просто был сильнее вчера.
Совет-не понял-не комментируй
