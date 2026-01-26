Андриевский о 2:4 от «Автомобилиста»: «На один балл мы точно наиграли, немножко не хватает в завершающей стадии. Но сама игра была равной, по большому счету мы ни в чем не уступали сопернику»

Александр Андриевский высказался о поражении «Амура» от «Автомобилиста».

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался после поражения от «Автомобилиста» со счетом 2:4.

– На один балл мы сегодня точно наиграли. Немножко у нас не хватает в завершающей стадии. Но сама игра была равной, и по большому счету мы ни в чем не уступали сопернику.

– Почему ваши игроки не забивают даже в пустые ворота?

– Как любит говорить Дмитрий Квартальнов, «какой-то черт побери» происходит. Я не знаю, с чем это связано.

– Почему ваша команда проваливается в защите?

– Не сказал бы, что таких моментов было много. В третьем периоде просто нам надо было спасаться, мы шли в давление, не оглядываясь на свои ворота. Поэтому и моменты такие появлялись.

– Как вам выйти из кризиса? Девятое поражение подряд.

– Нам не хватает какого-то даже мусорного гола. Я уверен, эта полоса должна закончиться, – сказал Андриевский.