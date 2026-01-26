  • Спортс
  Андриевский о 2:4 от «Автомобилиста»: «На один балл мы точно наиграли, немножко не хватает в завершающей стадии. Но сама игра была равной, по большому счету мы ни в чем не уступали сопернику»
8

Андриевский о 2:4 от «Автомобилиста»: «На один балл мы точно наиграли, немножко не хватает в завершающей стадии. Но сама игра была равной, по большому счету мы ни в чем не уступали сопернику»

Александр Андриевский высказался о поражении «Амура» от «Автомобилиста».

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался после поражения от «Автомобилиста» со счетом 2:4.

– На один балл мы сегодня точно наиграли. Немножко у нас не хватает в завершающей стадии. Но сама игра была равной, и по большому счету мы ни в чем не уступали сопернику.

– Почему ваши игроки не забивают даже в пустые ворота?

– Как любит говорить Дмитрий Квартальнов, «какой-то черт побери» происходит. Я не знаю, с чем это связано.

– Почему ваша команда проваливается в защите?

– Не сказал бы, что таких моментов было много. В третьем периоде просто нам надо было спасаться, мы шли в давление, не оглядываясь на свои ворота. Поэтому и моменты такие появлялись.

– Как вам выйти из кризиса? Девятое поражение подряд.

– Нам не хватает какого-то даже мусорного гола. Я уверен, эта полоса должна закончиться, – сказал Андриевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Полоса конечно кончится, когда закончится регулярка.
Господи, уйди уже а?!
Ответ Алексей Вдовенко_1117022476
Полоса конечно кончится, когда закончится регулярка. Господи, уйди уже а?!
С Андриевским потеряли все что набрали при Гальчинюке, шли седьмыми с запасом.
Декабрь и январь провалили и потеряли все что можно, опять без ПО.
Угробил команду, будь мужчиной и уйди сам в отставку!
Нет результата, большинства, обороны, атаки. Зачем такое сборище хоккеистов?
я думаю чтобы болельщиков не травмировать надо Команду распустить, а давление скачет. это моё мнение
Сейчас домашнюю серию осталось просрать и вообще порядок.
Ну в четверг отыграитесь, делов то, жаль что в плове вас не будет, вообще жалко.
Амур стабилен в одном , сливать концовки регулярок и уходить в отпуск. Не могут нормального тренера найти уже столько лет.
А этот как всегда, никогда ничего "не знает" и вечное "немножко не хватает" )))). Сколько себя помню, у него так )).
