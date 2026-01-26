Андриевский о 2:4 от «Автомобилиста»: «На один балл мы точно наиграли, немножко не хватает в завершающей стадии. Но сама игра была равной, по большому счету мы ни в чем не уступали сопернику»
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался после поражения от «Автомобилиста» со счетом 2:4.
– На один балл мы сегодня точно наиграли. Немножко у нас не хватает в завершающей стадии. Но сама игра была равной, и по большому счету мы ни в чем не уступали сопернику.
– Почему ваши игроки не забивают даже в пустые ворота?
– Как любит говорить Дмитрий Квартальнов, «какой-то черт побери» происходит. Я не знаю, с чем это связано.
– Почему ваша команда проваливается в защите?
– Не сказал бы, что таких моментов было много. В третьем периоде просто нам надо было спасаться, мы шли в давление, не оглядываясь на свои ворота. Поэтому и моменты такие появлялись.
– Как вам выйти из кризиса? Девятое поражение подряд.
– Нам не хватает какого-то даже мусорного гола. Я уверен, эта полоса должна закончиться, – сказал Андриевский.
Господи, уйди уже а?!
Декабрь и январь провалили и потеряли все что можно, опять без ПО.
Угробил команду, будь мужчиной и уйди сам в отставку!