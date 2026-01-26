  • Спортс
  • «Сибирь» забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода и победила «Торпедо», отыгравшись с 0:2
37

«Сибирь» забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода и победила «Торпедо», отыгравшись с 0:2

«Сибирь» прервала 6-матчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ.

«Сибирь» одержала волевую победу в игре против «Торпедо» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

К 18-й минуте матча команда тренера Ярослава Люзенкова уступала со счетом 0:2.

Клуб отыгрался благодаря голу Сергея Широкова на отметке 24:32 и шайбе Энди Андреоффа на 59:14.

Победный гол забил Архип Неколенко за 21 секунду до конца 3-го периода. На отметке 59:43 Тимур Ахияров забил в пустые ворота.

«Сибирь» прервала 6-матчевую победную серию «Торпедо». Команда из Новосибирска идет 8-й на Востоке с 47 баллами в 51 игре.

«Торпедо» занимает 4-е место на Западе с 64 очками после 50 матчей.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну молодцы, что сказать. Нужно играть все 60 минут.
Ответ maximusdevil
Ну молодцы, что сказать. Нужно играть все 60 минут.
Красавцы, выгрызли свою победу! С Торпедо это очень непросто.
Имея столько халявного большинства, так им бездарно распорядиться, и остаться вообще без очков, это надо ещё суметь. Сибирь с заслуженной.Матч с Севой даст ответ что это было.
Ответ Алексей Тор
Имея столько халявного большинства, так им бездарно распорядиться, и остаться вообще без очков, это надо ещё суметь. Сибирь с заслуженной.Матч с Севой даст ответ что это было.
Мы так с НХ остались без очков, играть нужно все 60 минут
Ответ Алексей Тор
Имея столько халявного большинства, так им бездарно распорядиться, и остаться вообще без очков, это надо ещё суметь. Сибирь с заслуженной.Матч с Севой даст ответ что это было.
Комментарий скрыт
Сибирь опять доказала что их списывать нельзя
Неожиданная концовка. Всёх наших с победой. 6 из 8 на этом выезде. Мало кто верит. 👏 👏 👏 👏 👏
Похоже, становится фирменным почерком Сибири отыгрываться с 0:2
Сибиряков с победой. Торпедо после СКА и двойных премиальных вышло покататься, за что заслуженно и получило. После 2:0 решили, видимо, что игра сделана. И с середины третьего, наверное, стали охранять преимущество.
Вовремя нашим дали по носу, может, меньше зазнаваться будут.
Поражение отчасти и тренерское, некоторых решений я не понял, хотя Исакову, конечно же, виднее. Будем поглядеть в среду, что с Череповцом покажут. Две игры до Сибири были на загляденье, а тут такой казус получился. Ну да ладно, всё время выигрывать невозможно.
Кто подскажет почему Сибирь идет с 47 баллами на Востоке, а на Западе Торпедо с 64 очками? Почему на Востоке баллы , а на Западе очки ?
Ответ bet1972
Кто подскажет почему Сибирь идет с 47 баллами на Востоке, а на Западе Торпедо с 64 очками? Почему на Востоке баллы , а на Западе очки ?
Потому, что на востоке Африки живут бегемоты, а на западе - гиппопотамы.
И не стоит забывать: в европейской части России на дачах растут томаты, а в Сибири - помидоры.
Ответ Ренат Ильясов
Потому, что на востоке Африки живут бегемоты, а на западе - гиппопотамы. И не стоит забывать: в европейской части России на дачах растут томаты, а в Сибири - помидоры.
Самый лучший коммент! Молоток!
голливудская развязка.
В первом раунде плей-офф Металлургу просто не будет. Люзенков очень достойно возвращает команду в сезон!
Тодд — в «Ак Барсе», Костин — в ЦСКА, Пилипенко — в «Авангарде». А Яшкин так ине уехал. Почему?
26 января, 17:40
26 января, 17:40
СКА обменял Локтионова в «Сибирь» на Уилсона
25 января, 15:17
Люзенков о победе над «Ак Барсом»: «У «Сибири» по ходу матча выпали два центрфорварда. В концовке терпели, а на буллитах сказалось мастерство Уилсона»
25 января, 01:46
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
56 минут назадLive
56 минут назадLive
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
вчера, 21:27
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
вчера, 20:55
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
2 минуты назад
вчера, 20:31
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
вчера, 19:58
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
вчера, 19:42
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
2 минуты назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
45 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30