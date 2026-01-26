«Сибирь» забросила 3 шайбы за 29 секунд на последней минуте 3-го периода и победила «Торпедо», отыгравшись с 0:2
«Сибирь» прервала 6-матчевую победную серию «Торпедо» в КХЛ.
«Сибирь» одержала волевую победу в игре против «Торпедо» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
К 18-й минуте матча команда тренера Ярослава Люзенкова уступала со счетом 0:2.
Клуб отыгрался благодаря голу Сергея Широкова на отметке 24:32 и шайбе Энди Андреоффа на 59:14.
Победный гол забил Архип Неколенко за 21 секунду до конца 3-го периода. На отметке 59:43 Тимур Ахияров забил в пустые ворота.
«Сибирь» прервала 6-матчевую победную серию «Торпедо». Команда из Новосибирска идет 8-й на Востоке с 47 баллами в 51 игре.
«Торпедо» занимает 4-е место на Западе с 64 очками после 50 матчей.
Вовремя нашим дали по носу, может, меньше зазнаваться будут.
Поражение отчасти и тренерское, некоторых решений я не понял, хотя Исакову, конечно же, виднее. Будем поглядеть в среду, что с Череповцом покажут. Две игры до Сибири были на загляденье, а тут такой казус получился. Ну да ладно, всё время выигрывать невозможно.
