Геннадий Величкин: «Металлург» – один из главных фаворитов. Надеюсь, четвертый Кубок Гагарина будет в этом году»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о шансах команды на победу в Кубке Гагарина-2026.

Сегодня «Металлург» стал первым участником плей-офф-2026. Команда тренера Андрея Разина идет на 1-м месте в таблицах Востока и Фонбет Чемпионата КХЛ с 78 очками в 48 играх.

«Приятно, что «Металлург» первым вышел в плей-офф. Но можно заметить, что со дня своего появления на российской и евроазиатской арене ни разу не было сомнений в выходе «Металлурга » в плей-офф. Так что сам по себе выход в плей-офф – небольшое достижение для «Металлурга». Что они это сделали первыми – это приятно. Но это опять же не достижение, за это медали не дают.

Что же касается шансов «Металлурга» на победу в Кубке Гагарина, то глядя на таблицу, статистику забитых и пропущенных, количества набранных очков, становится понятно, что это один из самых главных фаворитов.

Потому будем надеяться, что «Металлург» как всегда будет «Металлургом». И будет бороться только за победу. Надеюсь, четвертый Кубок Гагарина будет в этом году», – сказал Величкин.