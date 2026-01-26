Геннадий Величкин: «Металлург» – один из главных фаворитов. Надеюсь, четвертый Кубок Гагарина будет в этом году»

  • Спортс
4

Геннадий Величкин высказался о шансах «Металлурга» на Кубок Гагарина-2026.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о шансах команды на победу в Кубке Гагарина-2026.

Сегодня «Металлург» стал первым участником плей-офф-2026. Команда тренера Андрея Разина идет на 1-м месте в таблицах Востока и Фонбет Чемпионата КХЛ с 78 очками в 48 играх.

«Приятно, что «Металлург» первым вышел в плей-офф. Но можно заметить, что со дня своего появления на российской и евроазиатской арене ни разу не было сомнений в выходе «Металлурга» в плей-офф. Так что сам по себе выход в плей-офф – небольшое достижение для «Металлурга». Что они это сделали первыми – это приятно. Но это опять же не достижение, за это медали не дают.

Что же касается шансов «Металлурга» на победу в Кубке Гагарина, то глядя на таблицу, статистику забитых и пропущенных, количества набранных очков, становится понятно, что это один из самых главных фаворитов.

Потому будем надеяться, что «Металлург» как всегда будет «Металлургом». И будет бороться только за победу. Надеюсь, четвертый Кубок Гагарина будет в этом году», – сказал Величкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
ГИВ как всегда верен некогда просто заводской команде, к которой в свое время приложил руку для завоевания половины нынешних трофеев.
Ответ Alex Brovko
ГИВ как всегда верен некогда просто заводской команде, к которой в свое время приложил руку для завоевания половины нынешних трофеев.
Металлург это флагман. Самый стабильный. Ну и в отличие от Ска, ЦСКА и Авангарда, не берут все что движется, а дают играть и своим молодым игрокам.Это правильный подход.
Главный фаворит пожалуй. В Омск веры нет. Берут всех звезд, а КГ берут команды звезды. И это не Авангард.
Мы тоже все ждём и надеемся
