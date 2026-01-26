Генменеджер «Авангарда» об обмене Костина: «Ему здесь было некомфортно. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Клима большего, решение получилось обоюдным»

Генменеджер «Авангарда» высказался об обмене Клима Костина.

Генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин высказался об обмене нападающего Клима Костина .

Вчера «Авангард» выменял форварда Кирилла Долженкова и права на Егора Афанасьева у ЦСКА на Костина.

– Трудно ли было расстаться с Климом Костиным?

– Да, расставание было тяжелым и болезненным. Костин многое значил для организации и болельщиков. Но что есть, то есть. Так получилось.

Иногда не все идет по плану, как мы хотим. Это было обоюдное решение – искать варианты для продолжения его карьеры. Поэтому мы искали возможный обмен.

Климу здесь было неуютно и некомфортно. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Клима большего. Так что решение получилось обоюдным, и наши пути разошлись, – сказал Сопин.