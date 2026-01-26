Генменеджер «Авангарда» об обмене Костина: «Ему здесь было некомфортно. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Клима большего, решение получилось обоюдным»
Генменеджер «Авангарда» высказался об обмене Клима Костина.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об обмене нападающего Клима Костина.
Вчера «Авангард» выменял форварда Кирилла Долженкова и права на Егора Афанасьева у ЦСКА на Костина.
– Трудно ли было расстаться с Климом Костиным?
– Да, расставание было тяжелым и болезненным. Костин многое значил для организации и болельщиков. Но что есть, то есть. Так получилось.
Иногда не все идет по плану, как мы хотим. Это было обоюдное решение – искать варианты для продолжения его карьеры. Поэтому мы искали возможный обмен.
Климу здесь было неуютно и некомфортно. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Клима большего. Так что решение получилось обоюдным, и наши пути разошлись, – сказал Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
