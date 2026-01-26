  • Спортс
11

Генменеджер «Авангарда» об обмене Костина: «Ему здесь было некомфортно. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Клима большего, решение получилось обоюдным»

Генменеджер «Авангарда» высказался об обмене Клима Костина.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об обмене нападающего Клима Костина.

Вчера «Авангард» выменял форварда Кирилла Долженкова и права на Егора Афанасьева у ЦСКА на Костина.

– Трудно ли было расстаться с Климом Костиным?

– Да, расставание было тяжелым и болезненным. Костин многое значил для организации и болельщиков. Но что есть, то есть. Так получилось.

Иногда не все идет по плану, как мы хотим. Это было обоюдное решение – искать варианты для продолжения его карьеры. Поэтому мы искали возможный обмен.

Климу здесь было неуютно и некомфортно. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Клима большего. Так что решение получилось обоюдным, и наши пути разошлись, – сказал Сопин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Пока обмен Костина на Долженкова выглядит как победа «Авангарда», а если Кирилла ещё и продлят и Афанасьева вернут, то второй год подряд менеджмент Омска разводит ЦСКА.
Ответ Иван Буренков
Пока обмен Костина на Долженкова выглядит как победа «Авангарда», а если Кирилла ещё и продлят и Афанасьева вернут, то второй год подряд менеджмент Омска разводит ЦСКА.
А если Долженков уедет, Афанасьев не вернется и Костин выстрелит, то получится ограбление.
Ответ Kenmc
А если Долженков уедет, Афанасьев не вернется и Костин выстрелит, то получится ограбление.
Все равно обмен Окулова не переплюнут 😉

Еще можно вспомнить обмен Широкова и Гончарова на Фролова ииии простите кто там был второй?😅
Климу действительно было не камфортно в команде и в Омске , незная города он снял квартиру в Порт Артуре и жил по соседству с цыганами.
Ответ Alexarad55
Климу действительно было не камфортно в команде и в Омске , незная города он снял квартиру в Порт Артуре и жил по соседству с цыганами.
Помнится, Юдин в "Разговорах по пятницам" травил байки, что, играя за "Авангард", поселился в неблагополучном районе рядом с частным сектором и что Александр ходил-де по темным улицам, но гопники его не трогали.
Просто, видимо, тафгай от Масленникова, где СКК, по Линиям пару раз прогулялся, вот и набрался впечатлений:

"Повторяю, я сам искал проблем. Когда в Омск приехал играть, снял 120-метровую квартиру в славном квартале. Ночью надо идти через деревянные дома, люди жили в нищете. Все бухали.

- Зачем вам такое?

- А в эти края даже тренеры соваться не отваживались. Никто не мог нагрянуть ко мне и смотреть, как я живу. Что им ходить-то, принюхиваться?".
Ответ Ренат Ильясов
Помнится, Юдин в "Разговорах по пятницам" травил байки, что, играя за "Авангард", поселился в неблагополучном районе рядом с частным сектором и что Александр ходил-де по темным улицам, но гопники его не трогали. Просто, видимо, тафгай от Масленникова, где СКК, по Линиям пару раз прогулялся, вот и набрался впечатлений: "Повторяю, я сам искал проблем. Когда в Омск приехал играть, снял 120-метровую квартиру в славном квартале. Ночью надо идти через деревянные дома, люди жили в нищете. Все бухали. - Зачем вам такое? - А в эти края даже тренеры соваться не отваживались. Никто не мог нагрянуть ко мне и смотреть, как я живу. Что им ходить-то, принюхиваться?".
Юдин жил на улице 10 лет октября это параллельная улица СКК через частный сектор
не та команда, не тот тренер. вид спорта хоть тот.он же мастер.
в Ойлерс была и та команда и тот тренер. Надо было соглашаться. Подколзин намекает.
