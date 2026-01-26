Заварухин о 4:2 с «Амуром»: «Не понравились наши созидательные действия, мы отдавали неточные передачи. Удаления в концовке на ровном месте. Сами себе усложняем игру»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Амуром» .

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после победы в матче с «Амуром» (4:2).

– У нас сегодня был очень мотивированный соперник, «Амур» бьется за плей-офф. Мы рады этой победе, что набрали 11 очков в шести домашних матчах.

Сегодня не понравились наши созидательные действия, где мы отдавали неточные передачи, обрезали друг друга. А так – матч был тяжелым, эти удаления в концовке на ровном месте. Мы сами себе усложняем игру.

– Вас устраивает количество моментов в атаке?

– Из-за наших неточностей шайба не ходила в атаке. Нам нужно больше держать шайбу, больше быть в движении. Хотя моменты у нас были неплохие, которые создавал тот же Спронг. Он играл показательно.

– Почему «Автомобилист» никого не взял в дедлайн?

– Возможности всегда бывают. Но если дедлайн прошел без нашего участия, то так и есть.

– Почему ваша команда в третьем матче подряд хватает удаление за нарушение численного состава?

– Они разные. Где-то мы раньше менялись, а здесь напутали. Но это связано с концентрацией. Непозволительно мастеровитой команде получать детские удаления.

– Вы наказываете своих игроков, отбирая выходные из-за удалений. Что сделаете на этот раз?

– Завтра будет тренировка у всей команды, – сказал Заварухин.

«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 4-м на Востоке. «Амур» проиграл 9-ю игру подряд