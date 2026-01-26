  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о 4:2 с «Амуром»: «Не понравились наши созидательные действия, мы отдавали неточные передачи. Удаления в концовке на ровном месте. Сами себе усложняем игру»
5

Заварухин о 4:2 с «Амуром»: «Не понравились наши созидательные действия, мы отдавали неточные передачи. Удаления в концовке на ровном месте. Сами себе усложняем игру»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Амуром» .

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после победы в матче с «Амуром» (4:2).

– У нас сегодня был очень мотивированный соперник, «Амур» бьется за плей-офф. Мы рады этой победе, что набрали 11 очков в шести домашних матчах.

Сегодня не понравились наши созидательные действия, где мы отдавали неточные передачи, обрезали друг друга. А так – матч был тяжелым, эти удаления в концовке на ровном месте. Мы сами себе усложняем игру.

– Вас устраивает количество моментов в атаке?

– Из-за наших неточностей шайба не ходила в атаке. Нам нужно больше держать шайбу, больше быть в движении. Хотя моменты у нас были неплохие, которые создавал тот же Спронг. Он играл показательно.

– Почему «Автомобилист» никого не взял в дедлайн?

– Возможности всегда бывают. Но если дедлайн прошел без нашего участия, то так и есть.

– Почему ваша команда в третьем матче подряд хватает удаление за нарушение численного состава?

– Они разные. Где-то мы раньше менялись, а здесь напутали. Но это связано с концентрацией. Непозволительно мастеровитой команде получать детские удаления.

– Вы наказываете своих игроков, отбирая выходные из-за удалений. Что сделаете на этот раз?

– Завтра будет тренировка у всей команды, – сказал Заварухин. 

«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 4-м на Востоке. «Амур» проиграл 9-ю игру подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoНиколай Заварухин
logoМатч ТВ
logoАмур
logoДэниэл Спронг
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо было Галкина поставить, до кучи ещё и за сдвиг ворот удаление было, а вообще-то нужно дисциплину налаживать в команде, не чего личного пишу, что думаю.
В первом раунде ПО авто вынесут вперёд колёсами
Ответ Ilovethisgame77
В первом раунде ПО авто вынесут вперёд колёсами
Ну тут очень сомнительно. Если при текущих все останется, а это весьма вероятно, то будет Нефтехимик. Вполне проходимый вариант, учитывая, что Нефтехимик на пик вышел как будто бы уже сейчас.
Ответ Ggtru
Ну тут очень сомнительно. Если при текущих все останется, а это весьма вероятно, то будет Нефтехимик. Вполне проходимый вариант, учитывая, что Нефтехимик на пик вышел как будто бы уже сейчас.
2:2 в личных встречах сезона, и это Нефтехимик не на пике) Поглядим увидим;)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Автомобилист – Амур: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 26 января 2026
26 января, 12:30Пользовательская новость
Заварухин о первых играх Спронга за «Автомобилист»: «Он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь командный вид спорта»
23 января, 08:15
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
59 минут назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
5 минут назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
48 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30