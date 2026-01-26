Браташ о том, будет ли «Адмирал» бороться за плей-офф: «Никто этого не отменял. Мы имеем шансы в каждой игре, не отбываем номер»

Олег Браташ высказался о борьбе «Адмирала» за плей-офф.

Главный тренер «Адмирала » Олег Браташ высказался о борьбе команды за плей-офф.

Сегодня «Адмирал» проиграл «Авангарду» со счетом 2:5.

Напомним, Браташ занял пост главного тренера клуба 4 января. Под его руководством команда потерпела 9 поражений в 9 матчах.

На данный момент клуб располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 48 играх. У идущей 8-й «Сибири» в активе 45 баллов.

– Ваша команда будет вести борьбу за плей-офф?

– Никто этого, конечно, не отменял. Но вы же видите, мы боремся в каждой игре, имеем шансы. Мы же не бросали это дело, не отбываем номер. Просто есть объективные причины, по которым нам не удается. А мотивация у всех должна быть предельная.

Мы не можем рассчитывать на мастерство. Потому что изначально мы не в выигрышном положении. По мастерству мы большинство команд КХЛ не превосходим. Можем брать только работой и мотивацией у каждого игрока. А если ее нет, то мы не можем достичь результата.

– Не кажется ли вам, что в последних матчах возникла проблема игры под своими воротами? Защитники недостаточно помогают голкиперу.

– Не все достаточно мотивированы и концентрированы. Конечно, мы видим эту проблему. Но у нас игроки те, которые есть. Мы их смотрим, оцениваем. Что имеем, то имеем, – сказал Браташ.