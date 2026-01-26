  • Спортс
  • Ги Буше о 5:2 с «Адмиралом»: «Показали много хорошего, играли в силовой манере. Но заключительные 10 минут меня не порадовали, мы стали делать подарки противнику»
3

Ги Буше высказался после матча «Авангарда» с «Адмиралом».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после матча с «Адмиралом» (5:2). 

– Мне понравилось, как мы действовали 50 минут этого матча. Показали много хорошего, играли в силовой манере. Гордимся тем, что идем первыми в лиге по хитам. И если мы не показываем такой хоккей, то играем не очень хорошо.

Но вот заключительные 10 минут меня абсолютно не порадовали. Ведя в счете, мы стали делать подарки противнику, дали им свободу на льду. Мы потеряли концентрацию на этом отрезке, и это нужно исправить.

– Что вы думаете о пяти минутах штрафа Прохоркина, который схватил удаление на Чезганове?

– Избежать этого было не только можно, но и нужно. Такие эпизоды нам не нужны. Это не та силовая борьба, которую мы хотим видеть. Это надо исключать.

– Вы рады за Наиля Якупова, сделавшего дубль?

– Я за него очень рад, потому что он играет прекрасно. Такие голы снимают психологический груз. Здорово видеть, что в звеньях есть химия – как у Якупова с Маклаудом и Потуральски. Как и у Пономарева. Рашевского, Окулова все в порядке. Большую пользу приносит Игумнов с Мартыновым и Фьоре в обороне. Все это радует, – сказал Буше. 

«Авангард» выиграл 5-й матч подряд и идет 3-м на Востоке. У «Адмирала» 9 поражений в 9 играх при Браташе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Стандартно отстрадали с аутсайдером. Хорошо что так закончилось. Сегодня к Мишурову вообще нет претензий. Отыграл хоть и суетливо, но достаточно качественно, как положено бэкапу.
Игра не сильно впечатлила - лишь временами показывали неплохой хоккей. Похоже традиция сохраняется - катать вату со слабым соперником.
Хорош Адмирал, при новом тренере. Почти также хорош, как Динамо, при Козлове
