Браташ про 9 поражений подряд: «Что-то пошло не так еще до меня. Иначе не было бы смены тренера. Результата пока не удается достичь, на это есть много объективных причин»

Олег Браташ высказался после матча «Адмирала» с «Авангардом».

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался после матча с «Авангардом» (2:5).

Браташ занял пост главного тренера клуба 4 января. Под его руководством команда потерпела 9 поражений в 9 матчах.

Напомним, 15 декабря «Адмирал» расторг контракт с тренером Леонидом Тамбиевым.

– Все наши матчи похожи. Мы опять боремся, имеем шансы. Но опять недотягиваем до очкового результата.

– У вас уже девятое поражение подряд. Что пошло не так, когда вы приняли команду? Не то, что вы ожидали?

– Что-то пошло не так еще до меня. Иначе не было бы смены тренера. Другое дело, что результата пока не удается достичь. На это есть много объективных причин. Не все их можем сразу устранить.

Мы их видим, понимаем. Пытаемся по возможности исправлять, и сдвиги есть в плане тактики и физики. Мы на равных боремся с очень сильными, хорошими командами по игре.

– Тяжело работать, когда из команды обменивают лидеров?

– Я не хочу выносить на публику всю внутреннюю кухню. Но есть причины, которые мы так сразу устранить не можем. Объективно – не все в наших силах.

– Как оцените готовность вратаря Ивана Кульбакова?

– Он хороший вратарь. Достаточно опытный и мастеровитый. Он свой уровень выдержал и сегодня, и в прошлом матче, – сказал Браташ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
До вас Адмирал показывал не плохие результаты и боролся за плей-офф, но не умные люди уволили хорошего тренера Тамбиева. Даже при Гизатулине были победы.
Хотя, конечно, Гутика больше нет в команде
Ответ LIONHEART.
До вас Адмирал показывал не плохие результаты и боролся за плей-офф, но не умные люди уволили хорошего тренера Тамбиева. Даже при Гизатулине были победы. Хотя, конечно, Гутика больше нет в команде
в ВХЛ тоже результатов особо не было у него
После увольнения Тамбиева команда выиграла всего два матча зато проиграла четырнадцать. Сейчас команда выставлена на распродажу. Сезон по сути провален. Я один считаю, что "гениальных менеджеров" надо выгнать без выходного пособия?
Ответ Дмитрий Травницкий
После увольнения Тамбиева команда выиграла всего два матча зато проиграла четырнадцать. Сейчас команда выставлена на распродажу. Сезон по сути провален. Я один считаю, что "гениальных менеджеров" надо выгнать без выходного пособия?
Не один
