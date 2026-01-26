  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 4-м на Востоке. «Амур» проиграл 9-ю игру подряд
4

«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 4-м на Востоке. «Амур» проиграл 9-ю игру подряд

«Автомобилист» одержал пятую победу в шести последних матчах.

«Автомобилист» обыграл «Амур» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Екатеринбурга Дэниэл Спронг забил 2 гола и сделал передачу в этой игре.

Эта победа стала для команды тренера Николая Заварухина 5-й в 6 последних матчах.

На данный момент «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 60 очками в 49 матчах.

«Амур» проиграл 9-ю игру подряд. Команда тренера Александра Андриевского располагается на 9-м месте в таблице Востока, набрав 39 баллов в 49 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoАмур
logoАлександр Андриевский
logoДэниэл Спронг
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спронг красава!
Ответ Операция Ы
Спронг красава!
Согласен.
Автомибилист получил классного игрока Спронга!
У заварухи коментарии.не меняются ,типа нет созидательных действий,выдохся.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мыльников из «Трактора» о мнении, что ему не хватает стабильности: «Не согласен с экспертами. Проиграл 2 матча, но до этого выиграл 3, все хорошо»
24 января, 21:46
ЦСКА подписал экс-защитника «Автомобилиста» Эберта. Контракт – до конца сезона
24 января, 13:01
Заварухин о первых играх Спронга за «Автомобилист»: «Он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь командный вид спорта»
23 января, 08:15
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
58 минут назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
4 минуты назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
47 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30