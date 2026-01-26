«Автомобилист» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 4-м на Востоке. «Амур» проиграл 9-ю игру подряд

«Автомобилист» одержал пятую победу в шести последних матчах.

«Автомобилист » обыграл «Амур» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий клуба из Екатеринбурга Дэниэл Спронг забил 2 гола и сделал передачу в этой игре.

Эта победа стала для команды тренера Николая Заварухина 5-й в 6 последних матчах.

На данный момент «Автомобилист » занимает 4-е место в таблице Востока с 60 очками в 49 матчах.

«Амур » проиграл 9-ю игру подряд. Команда тренера Александра Андриевского располагается на 9-м месте в таблице Востока, набрав 39 баллов в 49 матчах.