«Металлург» первым вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2026. Команда Разина идет на первом месте в КХЛ

«Металлург» вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2026.

«Металлург » стал первым участником Кубка Гагарина-2026.

Это стало известно после победы «Автомобилиста» над «Амуром» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Лидер Востока, лидер КХЛ. Магнитогорский «Металлург» первым оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина-2026!» – говорится в сообщении КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина идет на 1-м месте в таблицах Востока и лиги с 78 очками в 48 играх.