  • «Металлург» первым вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2026. Команда Разина идет на первом месте в КХЛ
«Металлург» первым вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2026. Команда Разина идет на первом месте в КХЛ

«Металлург» вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2026.

«Металлург» стал первым участником Кубка Гагарина-2026.

Это стало известно после победы «Автомобилиста» над «Амуром» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Лидер Востока, лидер КХЛ. Магнитогорский «Металлург» первым оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина-2026!» – говорится в сообщении КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина идет на 1-м месте в таблицах Востока и лиги с 78 очками в 48 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
46 комментариев
34-й раз подряд. Стабильно.
Ответ Metallurg_2017
34-й раз подряд. Стабильно.
Комментарий скрыт
Ответ alexandes
Комментарий скрыт
Их даже в истории КХЛ всего 4
Вперёд, за КГ! Поздравляю с Ульяновска! Болею за ММГ с 1999! Очень хочется приехать в Магнитогорск, но никак не получается(
За 20 туров до конца. И мощно и характеризует лигу, конкуренцию
Ответ NoN
За 20 туров до конца. И мощно и характеризует лигу, конкуренцию
А в НХЛ лидер регулярки за сколько туров выходит в плей-офф?
Ответ NoN
За 20 туров до конца. И мощно и характеризует лигу, конкуренцию
Это скорее говорит о малом количестве команд для плей-офф из 16 клубов. У Колорадо тоже над третьей с конца конференции преимущество дикое, и от четвёртой команды конференции ровно те же 17-18 очков разницы, что и у Металлурга. Но про НХЛ ты вряд ли такое скажешь.
Металлург лучшая команда лиги с отрывом 👍Разин красава выстроил команду без грабежа других клубов ни то что некоторые,не буду говорить в слух все и так поняли 🐔
Ответ sd4fmwrvz8
Металлург лучшая команда лиги с отрывом 👍Разин красава выстроил команду без грабежа других клубов ни то что некоторые,не буду говорить в слух все и так поняли 🐔
Всего лишь одно звено из северстали вывез, а так, можно сказать, что никто и не пострадал
Андрей Разин - человек, которого без иронии хочу видеть у руля сборной России по хоккею, когда она начнет участвовать в серьёзных соревнованиях
Ответ artpal
Андрей Разин - человек, которого без иронии хочу видеть у руля сборной России по хоккею, когда она начнет участвовать в серьёзных соревнованиях
Комментарий скрыт
Ответ Великий Кукурузо
Комментарий скрыт
Думай прежде чем писать
Соседи, с выходом в ПО!
После развала СССР единственная команда, которая играла во всех без исключения плей-офф 💪 Уважаемо🫡
Разница между Авто который идёт четвёртым 18 очков жесть!
Ответ Владимир
Разница между Авто который идёт четвёртым 18 очков жесть!
у Колорадо (первый запад) с Вегасом(четвертый запад) сейчас 17 очков разницы)
Поздравляем Металлург!
