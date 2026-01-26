Артем Грушников: «Главная ассоциация с Калгари – хоккей, тут все болеют. Был случай, когда к нам с ребятами подошел фанат и положил 300 долларов. Сказал, что ужин за его счет»
Артем Грушников рассказал о любви к хоккею в Калгари.
Защитник системы «Калгари» Артем Грушников рассказал о любви к хоккею в городе.
«Главная ассоциация с Калгари – это хоккей. Тут все знают и болеют, и когда ты игрок «Флэймс», то у тебя много крутых привилегий.
У нас есть знакомый, у которого свой барбершоп, и он стрижет многих хоккеистов бесплатно. Также был случай, когда мы с ребятами сидели на ужине после игры и к нам подошел фанат и положил 300 долларов. Сказал, что ужин за его счет.
Ну и у многих ребят есть бесплатные машины на сезон, например», – сказал Грушников в интервью Спортсу”.
«Гречка здесь стоит по 25-30 долларов за кило». «Калгари» стал самым русским клубом НХЛ
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Дык может просто бухой был 💁♂️🧐
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости