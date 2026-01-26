«Авангард» выиграл 5-й матч подряд и идет 3-м на Востоке. У «Адмирала» 9 поражений в 9 играх при Браташе

«Авангард» одержал пятую победу подряд в КХЛ.

«Авангард » обыграл «Адмирал » (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий омского клуба Наиль Якупов сделал дубль.

Эта победа стала для команды тренера Ги Буше 5-й подряд.

На данный момент «Авангард» занимает 3-е место в таблице Востока с 69 очками в 48 матчах.

«Адмирал» проиграл 9-ю игру подряд. Клуб по-прежнему не может победить под руководством Олега Браташа , имея при тренере 9 поражений в 9 матчах.

Команда располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 48 играх.