Спортдиректор «Лады»: «Запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина. Московский клуб на это не пошел»

Директор «Лады»: запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина, они на это не пошли.
Спортивный директор «Лады» Ильдар Мухометов рассказал, что «Динамо» хотело выменять защитника Владислава Семина, но обмен не состоялся.
Ранее появилась информация, что до дедлайна московский клуб хотел выменять у «Лады» Семина, а команда из Тольятти запросила у москвичей вратаря Максима Моторыгина.
«Вариант такой действительно был. Мы запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина, потому что нам нужен был вратарь.
Московский клуб на это не пошел», – сказал Мухометов.
У Лады свой вратарь за три крайние игры одну шайбу пропустил и его на следующую игру в запас сажают. Мир сходит с ума.
Саня Трушков такой кипер , он способен отлично подтаскивать если в форме, но важно угадать в какой игре оставить его на скамейке перезарядить батарейки , потому что может и пропустить целую авоську
