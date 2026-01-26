  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Спортдиректор «Лады»: «Запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина. Московский клуб на это не пошел»
5

Спортдиректор «Лады»: «Запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина. Московский клуб на это не пошел»

Директор «Лады»: запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина, они на это не пошли.

Спортивный директор «Лады» Ильдар Мухометов рассказал, что «Динамо» хотело выменять защитника Владислава Семина, но обмен не состоялся.

Ранее появилась информация, что до дедлайна московский клуб хотел выменять у «Лады» Семина, а команда из Тольятти запросила у москвичей вратаря Максима Моторыгина.

«Вариант такой действительно был. Мы запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина, потому что нам нужен был вратарь.

Московский клуб на это не пошел», – сказал Мухометов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Моторыгин
logoЛада
logoКХЛ
Ильдар Мухометов
возможные переходы
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoВладислав Семин
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Лады свой вратарь за три крайние игры одну шайбу пропустил и его на следующую игру в запас сажают. Мир сходит с ума.
Ответ IVAN-67
У Лады свой вратарь за три крайние игры одну шайбу пропустил и его на следующую игру в запас сажают. Мир сходит с ума.
Саня Трушков такой кипер , он способен отлично подтаскивать если в форме, но важно угадать в какой игре оставить его на скамейке перезарядить батарейки , потому что может и пропустить целую авоську
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Моторыгин запросил обмен из «Динамо». Вратарь недоволен своей ролью в команде при Козлове («СЭ»)
22 января, 08:41
Вратарь «Динамо» Моторыгин входит в сферу интересов «Ванкувера» («СЭ»)
17 января, 11:05
Последняя сборная России на МЧМ. Где сейчас игроки с отмененного турнира?
4 января, 09:50
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» принимает «Коламбус» в единственном матче игрового дня
57 минут назадLive
Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»
вчера, 22:01
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
вчера, 22:00Тесты и игры
Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
вчера, 21:27
Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
вчера, 20:55
Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
вчера, 20:31
Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
вчера, 20:22
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
вчера, 19:58
СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
вчера, 19:42
Ко всем новостям
Последние новости
Жирков о ЦСКА: «Помню, молодые были закомплексованными, а надо с первой тренировки показывать злость и агрессию. Может быть один шанс, им надо пользоваться»
3 минуты назад
Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»
46 минут назад
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»
сегодня, 01:30
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
вчера, 21:50
Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»
вчера, 21:41
Козырев о камбэке с «Динамо»: «Готовили ребят к тяжелому матчу. Получилась командная победа, проявили характер»
вчера, 21:13
Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»
вчера, 20:59
Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»
вчера, 20:09
Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»
вчера, 19:53
Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
вчера, 19:30