Спортдиректор «Лады»: «Запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина. Московский клуб на это не пошел»

Директор «Лады»: запросили у «Динамо» Моторыгина за Семина, они на это не пошли.

Спортивный директор «Лады» Ильдар Мухометов рассказал, что «Динамо» хотело выменять защитника Владислава Семина , но обмен не состоялся.

Ранее появилась информация, что до дедлайна московский клуб хотел выменять у «Лады» Семина, а команда из Тольятти запросила у москвичей вратаря Максима Моторыгина .

«Вариант такой действительно был. Мы запросили у «Динамо » Моторыгина за Семина, потому что нам нужен был вратарь.

Московский клуб на это не пошел», – сказал Мухометов.