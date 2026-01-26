Даниил Мироманов: «В Калгари собралась большая банда из русских ребят. Приятно находиться в коллективе. Гридин здорово ворвался, его ждет карьера на высоком уровне»

Даниил Мироманов высказался о россиянах в системе «Калгари».

Защитник «Калгари Рэнглерс » Даниил Мироманов высказался о россиянах в системе «Калгари».

«В Калгари собралась очень большая банда из русских ребят. Приятно находиться в коллективе. Ванька Просветов – хороший вратарь, очень помогает на последнем рубеже.

Матвей Гридин здорово ворвался. Большой молодец, здорово начал сезон. Хорошо выступает в АХЛ – выходит, кайфует от игры, наслаждается обстановкой, о чем-то постороннем не думает. У него хорошее чутье, прекрасное видение площадки. Его ждет карьера на высоком уровне – пусть он и молод, но зато будет становиться только лучше.

С Темой Грушниковым мы играем в одной паре в «Рэнглерс». С ним тоже удобно взаимодействовать. Айдар Суниев – хороший парень, прекрасный игрок. Много времени уделяет на совершенствование собственных навыков. У всех этих ребят прекрасное будущее», – сказал Мироманов в интервью Спортсу” .

