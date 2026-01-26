Шарипзянов набрал очки в 9-м матче подряд. У защитника «Авангарда» 19+32 в 46 играх сезона

Дамир Шарипзянов набрал очки в 9-м матче КХЛ подряд.

Защитник «Авангарда » Дамир Шарипзянов набрал очки в 9-й игре Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.

29-летний хоккеист сделал передачу в матче против «Адмирала» (4:2, 3-й период), продлив свою результативную серию.

Всего на его счету теперь 51 (19+32) очко в 46 играх сезона.