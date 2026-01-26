Шарипзянов набрал очки в 9-м матче подряд. У защитника «Авангарда» 19+32 в 46 играх сезона
Дамир Шарипзянов набрал очки в 9-м матче КХЛ подряд.
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов набрал очки в 9-й игре Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.
29-летний хоккеист сделал передачу в матче против «Адмирала» (4:2, 3-й период), продлив свою результативную серию.
Всего на его счету теперь 51 (19+32) очко в 46 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Вот это результативность у защитника!😲
Уже Канцерова по очкам догнал) Ткачев на очереди)
Дамир в огне 🔥 Главное не останавливаться ✊
Лучший 💪👍
Кэп выжигает. Молодец ✊🏽
машина
