Федоров о Детройте: «Город сильно изменился – центр стал очень красивым, чистым и безопасным. Я был приятно удивлен»

Федоров о Детройте: центр города стал красивым, чистым и безопасным.

Бывший нападающий «Ред Уингс » Сергей Федоров поделился мнением об изменениях в Детройте.

– Вы упоминали, что в ноябре ездили в Детройт на фестиваль в честь столетия клуба. Как вас сейчас воспринимают болельщики? Насколько велико это внимание?

– На мой взгляд, внимание по-прежнему очень большое. Я стараюсь не слишком много ходить по улицам. Конечно, узнают. Но и в ноябре, и сейчас, в январе, я был в городе всего несколько дней. Тем не менее, я очень отчетливо чувствовал ту же самую энергию, ту же любовь болельщиков этого хоккейного города, что и раньше.

– А сам город за эти 20 лет сильно изменился?

– Да, изменился очень сильно. Центр города стал очень красивым, чистым и, что немаловажно, безопасным. Я был приятно удивлен этим еще в ноябре, а в январе мы уже гуляли по центру города всей семьей, не беспокоясь о своей безопасности, – сказал Федоров.

