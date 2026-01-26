  • Спортс
  • Федоров о Детройте: «Город сильно изменился – центр стал очень красивым, чистым и безопасным. Я был приятно удивлен»
5

Бывший нападающий «Ред Уингс» Сергей Федоров поделился мнением об изменениях в Детройте.

– Вы упоминали, что в ноябре ездили в Детройт на фестиваль в честь столетия клуба. Как вас сейчас воспринимают болельщики? Насколько велико это внимание?

– На мой взгляд, внимание по-прежнему очень большое. Я стараюсь не слишком много ходить по улицам. Конечно, узнают. Но и в ноябре, и сейчас, в январе, я был в городе всего несколько дней. Тем не менее, я очень отчетливо чувствовал ту же самую энергию, ту же любовь болельщиков этого хоккейного города, что и раньше.

– А сам город за эти 20 лет сильно изменился?

– Да, изменился очень сильно. Центр города стал очень красивым, чистым и, что немаловажно, безопасным. Я был приятно удивлен этим еще в ноябре, а в январе мы уже гуляли по центру города всей семьей, не беспокоясь о своей безопасности, – сказал Федоров.

Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е. Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
5 комментариев
Поди как в фильме Робокоп
Как похорошел Детройт при Даггане
