Долженков об обмене в «Авангард»: «ЦСКА для меня не просто команда – здесь я вырос как хоккеист и человек. Благодарю руководство, тренеров и всех, кто верил в меня»

Долженков об обмене в «Авангард»: спасибо ЦСКА и болельщикам за поддержку.

Кирилл Долженков попрощался с ЦСКА после обмена в «Авангард ». В текущем сезоне FONBET КХЛ 21-летний нападающий набрал 10 (6+4) очков в 38 матчах.

«Хочу от всей души сказать спасибо клубу, в котором я провел почти 10 лет своей жизни. ЦСКА стал для меня не просто командой – это клуб, где я вырос как хоккеист и человек, где сделал первые шаги в профессиональном спорте и заиграл в КХЛ.

Благодарю руководство, тренерский штаб и всех, кто верил в меня на этом пути. И спасибо армейским болельщикам за поддержку.

Годы в ЦСКА были важным этапом моей жизни, который навсегда останется в сердце», – сказал Долженков.

