Долженков об обмене в «Авангард»: «ЦСКА для меня не просто команда – здесь я вырос как хоккеист и человек. Благодарю руководство, тренеров и всех, кто верил в меня»
Кирилл Долженков попрощался с ЦСКА после обмена в «Авангард». В текущем сезоне FONBET КХЛ 21-летний нападающий набрал 10 (6+4) очков в 38 матчах.
«Хочу от всей души сказать спасибо клубу, в котором я провел почти 10 лет своей жизни. ЦСКА стал для меня не просто командой – это клуб, где я вырос как хоккеист и человек, где сделал первые шаги в профессиональном спорте и заиграл в КХЛ.
Благодарю руководство, тренерский штаб и всех, кто верил в меня на этом пути. И спасибо армейским болельщикам за поддержку.
Годы в ЦСКА были важным этапом моей жизни, который навсегда останется в сердце», – сказал Долженков.
Генменеджер «Авангарда» про обмен Костина в ЦСКА: «Мы рады, что сделка состоялась. Долженков – габаритный, прогрессирующий форвард, спортивной наглости ему не занимать»
Поэтому обменяли его и права на Афанасьева, который с большой долей вероятности вернется летом.
Долженков ыступает в этом обмене в роли подменного автомобиля - доиграет до конца сезона и уедет, пока нет Афанасьева.
Вот и весь обмен, все получили игроков.
Главное без травм обойтись
- Авангард получает Долженкова на конец регулярки и плей-офф 2026
- ЦСКА получает Костина (предполагаю что предварительно договорившись с ним о его продлении с ЦСКА) и права на Афанасьева (с представителями которого похоже также были переговоры на следующий сезон)
Вот из такой картины ЦСКА уже не кажется совсем проигравшей стороной в обмене - похоже, что выжали из сложившейся ситуации максимум на текущий сезон и заложили кирпичек в комплектовании команды на следующий сезон.