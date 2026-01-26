Долженков об обмене в «Авангард»: «ЦСКА для меня не просто команда – здесь я вырос как хоккеист и человек. Благодарю руководство, тренеров и всех, кто верил в меня»

  • Спортс
18

Кирилл Долженков попрощался с ЦСКА после обмена в «Авангард». В текущем сезоне FONBET КХЛ 21-летний нападающий набрал 10 (6+4) очков в 38 матчах.

«Хочу от всей души сказать спасибо клубу, в котором я провел почти 10 лет своей жизни. ЦСКА стал для меня не просто командой – это клуб, где я вырос как хоккеист и человек, где сделал первые шаги в профессиональном спорте и заиграл в КХЛ.

Благодарю руководство, тренерский штаб и всех, кто верил в меня на этом пути. И спасибо армейским болельщикам за поддержку.

Годы в ЦСКА были важным этапом моей жизни, который навсегда останется в сердце», – сказал Долженков.

Генменеджер «Авангарда» про обмен Костина в ЦСКА: «Мы рады, что сделка состоялась. Долженков – габаритный, прогрессирующий форвард, спортивной наглости ему не занимать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
болельщики
logoЦСКА
logoКХЛ
logoАвангард
Руководство у ЦСКА дерьмовое. Удачи Кирилл !
Там бы Есмановича, куда нибудь обменять
Максимум на что его обменять можно, это на две пачки сухариков и пощёчину
Спасибо и удачи Кирилл!
Такое впечатление, что уже второй год подряд делается все, чтобы развалить ЦСКА. Разбазарить за это время чемпионский состав и вместо них набрать игроков, которые не нужны другим командам, да еще приплатить им, это иначе чем вредительством и не назовёшь. Интересно Сечина это устраивает?
Долженков честно предупредил руководство ЦСКА, что не подпишет двухлетний контракт и весной собирается в НХЛ (ВХА), поэтому уход из ЦСКА был неминуем.
Выходит в Омске совсем дураки что ли?
Я уже перестал что-либо понимать вообще.
Он отказался подписывать новый контракт, в НХЛ собрался.
Поэтому обменяли его и права на Афанасьева, который с большой долей вероятности вернется летом.
Долженков ыступает в этом обмене в роли подменного автомобиля - доиграет до конца сезона и уедет, пока нет Афанасьева.
Вот и весь обмен, все получили игроков.
Главное без травм обойтись
Возможно преобразится в Авангарде, как и К. Окулов. Удачи парню.
Слова, слова…
В принципе, если информация, которая сейчас прилетает из различных источников верна - и Долженков планировал сезон 26/27 уезжать и играть в НХЛ (АХЛ), то ситуация выглядит так:
- Авангард получает Долженкова на конец регулярки и плей-офф 2026
- ЦСКА получает Костина (предполагаю что предварительно договорившись с ним о его продлении с ЦСКА) и права на Афанасьева (с представителями которого похоже также были переговоры на следующий сезон)

Вот из такой картины ЦСКА уже не кажется совсем проигравшей стороной в обмене - похоже, что выжали из сложившейся ситуации максимум на текущий сезон и заложили кирпичек в комплектовании команды на следующий сезон.
