«Ак Барс» вывел Лямкина из списка травмированных. Защитник пропустил месяц из-за перелома лицевой кости
«Ак Барс» вывел 29-летнего защитника Никиту Лямкина из списка травмированных. Хоккеист не играл с 30 декабря из-за перелома лицевой кости.
В активе Лямкина 25 (3+22) баллов в 41 матче текущего FONBET чемпионата КХЛ при показателе полезности «плюс 9».
Он идет пятым в списке бомбардиров казанского клуба и вторым среди защитников.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
Уже вторая хорошая новость за сегодня
А почему против Марченко никаких дисциплинарных мер не предпринимают??? В каждой игре косяки и привозы...
