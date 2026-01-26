«Ак Барс» вывел Лямкина из списка травмированных. Защитник пропустил месяц из-за перелома лицевой кости

  • Спортс
2

«Ак Барс» вывел Лямкина из списка травмированных.

«Ак Барс» вывел 29-летнего защитника Никиту Лямкина из списка травмированных. Хоккеист не играл с 30 декабря из-за перелома лицевой кости.

В активе Лямкина 25 (3+22) баллов в 41 матче текущего FONBET чемпионата КХЛ при показателе полезности «плюс 9».

Он идет пятым в списке бомбардиров казанского клуба и вторым среди защитников.

Плющев об обмене Тодда: «У «Спартака» с «Ак Барсом» договорные отношения. Сомнительная сделка – казанцы приобрели забивающего игрока, а отдали тех, кто практически не играл»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
травмы
logoАк Барс
logoКХЛ
logoНикита Лямкин
Уже вторая хорошая новость за сегодня
А почему против Марченко никаких дисциплинарных мер не предпринимают??? В каждой игре косяки и привозы...
