Дмитрий Губерниев: «Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен, им восхищаются президенты больших стран. Иконы есть в каждом виде спорта – Загитова, Медведева, Большунов»

Дмитрий Губерниев: Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о влиятельных спортсменах из России.

«Самый влиятельный российский спортсмен – Александр Овечкин . Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Он собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин – самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом.

Но не будем забывать, что в фигурном катании из числа тех, кто не выступает, есть Загитова и Медведева . В лыжных гонках влиятельный Большунов . В каждом виде спорта есть люди, которые являются иконами.

В биатлоне таких фигур может быть несколько, потому что в лыжах, например, фигура Большунова выделяется. Но мы видим интеллект Карима Халили , хватку и профессионализм Кристины Резцовой , которая с двумя детьми умудряется показывать результаты.

У нас есть люди, на которых в спорте можно равняться. В случае Большунова мы говорим про спорт, потому что мы понимаем, что за пределами дистанции он совершает ошибки, но на ошибках тоже учатся. Большунов, как неглупый парень, тоже все понимает», – сказал Губерниев.

