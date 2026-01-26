  • Спортс
  Дмитрий Губерниев: «Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен, им восхищаются президенты больших стран. Иконы есть в каждом виде спорта – Загитова, Медведева, Большунов»
61

Дмитрий Губерниев: «Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен, им восхищаются президенты больших стран. Иконы есть в каждом виде спорта – Загитова, Медведева, Большунов»

Дмитрий Губерниев: Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о влиятельных спортсменах из России.

«Самый влиятельный российский спортсмен – Александр Овечкин. Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Он собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин – самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом.

Но не будем забывать, что в фигурном катании из числа тех, кто не выступает, есть Загитова и Медведева. В лыжных гонках влиятельный Большунов. В каждом виде спорта есть люди, которые являются иконами.

В биатлоне таких фигур может быть несколько, потому что в лыжах, например, фигура Большунова выделяется. Но мы видим интеллект Карима Халили, хватку и профессионализм Кристины Резцовой, которая с двумя детьми умудряется показывать результаты.

У нас есть люди, на которых в спорте можно равняться. В случае Большунова мы говорим про спорт, потому что мы понимаем, что за пределами дистанции он совершает ошибки, но на ошибках тоже учатся. Большунов, как неглупый парень, тоже все понимает», – сказал Губерниев.

Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за 25 лет: «Он установил рекорд, который еще 100 лет продержится»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
61 комментарий
Опять сказки про Российского и самого влиятельного. ему где выгодно там он и чейным становится.
Ну какое отношение он имеет к Российскому спорту?,живя в США и побеждая за частную команду,все семья в США, а он здесь когда ему выгодно в рекламе букмекеров сняться.
Он хоть раз выступил против отстранения спортсменов РФ от межд.соревнований,хоть раз сказал хоть слово в защиту.. да не в жизнь он не поставит себя под удар ради страны,уехав в США.
Ответ Дружба11
Так это же базовая база всех турбированных. Овечкин живёт и процветает "в тылу врага", при этом главная гордость российского спорта. "Эти грязные соревнования" не интересны, при этом пустите нас на Олимпиаду, не имеете права. Истеблишмент ведёт социально-экономическую жизнь страны из одного кризиса в другой, при этом надо за них рвать глотки и ни в коем случае не раскачивать лодку.
Казалось бы, такие явные противоречия должны бросаться в глаза, но нет, у них никаких вопросов по этому поводу не возникает)
Ответ Дружба11
вернется, будет рассказывать как его держали в заложниках и не разрешали слова сказать)))
65 лет назад ( 26.01.1961 ) ,родился великий Уэйн Гретцки !
Ответ Vasily Ivanov
65 лет назад ( 26.01.1961 ) ,родился великий Уэйн Гретцки !
Это позитивная новость в этом обсуждении. Долгая лета, легенда)))
Вместо того,чтобы гордиться и поднимать своих,не уехавших спортсменов , нет этого Овечкина везде приплетают .
Ответ Дружба11
Вместо того,чтобы гордиться и поднимать своих,не уехавших спортсменов , нет этого Овечкина везде приплетают .
про Губернеева мне +- всеровно, но Овечкина не трожь! Его обожают просто везде! только у нас есть уроды которые его как то принижают, в северной Америке любой за фото с ним готов на все! И самое главное уважают его достижение.
как достали с этим овечкиным; он не работает в РФ, он живет, тренируется и зарабатывает на ЗАПАДЕ и хватит его пихать примером всем и каждому. Он не пример, он антипример.
Ответ Екатерина Прекрасная
как достали с этим овечкиным; он не работает в РФ, он живет, тренируется и зарабатывает на ЗАПАДЕ и хватит его пихать примером всем и каждому. Он не пример, он антипример.
Согласен полностью.
Ответ Екатерина Прекрасная
как достали с этим овечкиным; он не работает в РФ, он живет, тренируется и зарабатывает на ЗАПАДЕ и хватит его пихать примером всем и каждому. Он не пример, он антипример.
Как и Месси, бро. Но он кумир у аргов
Это мнение гребца Губерниева.
ОВЕЧКИН - не выигрывал Олимпийские игры (проваливал их), выступает в НХЛ с партнёрами из других стран... На что он влияет? На общественное мнение? 🤠 Побил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ благодаря своим одноклубникам, по ассистам ему не сравниться с ГРЕЦКИ...
Как по мне, НИКИТА КУЧЕРОВ, отвергнутый ХК ЦСКА из-за травм плеча..., намного лучше и круче (как хоккеист) ОВЕЧКИНА.
СУГУБО МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ. 😎
Ответ CAS
Это мнение гребца Губерниева. ОВЕЧКИН - не выигрывал Олимпийские игры (проваливал их), выступает в НХЛ с партнёрами из других стран... На что он влияет? На общественное мнение? 🤠 Побил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ благодаря своим одноклубникам, по ассистам ему не сравниться с ГРЕЦКИ... Как по мне, НИКИТА КУЧЕРОВ, отвергнутый ХК ЦСКА из-за травм плеча..., намного лучше и круче (как хоккеист) ОВЕЧКИНА. СУГУБО МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ. 😎
Какой-то глупый наскок.
Овечкин - снайпер и ему не надо сравниваться с Гретцки по ассистам. Пусть Кучеров тут с канадцем сравнивается.
Ну и в хоккее многие считают Величайшим игроком Гретцки. А сколько ОИ и ЧМ он выиграл?
Овечкин - американский спортсмен, российского происхождения.
Для Губы главное чтобы президенты восхищались. Кретерий оценки.
Овечкин скорее всего икона американского хоккея, но с российским паспортом.
А каким местом он в настоящее время российский спортсмен?
Собрал всё в кучу. Влиятельность, интеллект, маму двоих детей. Уже не знает, кому и как подлизнуть.
Раз российские спортсмены отстранены в большинстве своём от международных стартов, то просто смешно говорить о их влиятельности. Что бывшие, что нынешние наши спортсмены никакого влияния не имеют. В отличие от того же Коу, например.
