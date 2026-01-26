Дмитрий Губерниев: «Овечкин – самый влиятельный российский спортсмен, им восхищаются президенты больших стран. Иконы есть в каждом виде спорта – Загитова, Медведева, Большунов»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о влиятельных спортсменах из России.
«Самый влиятельный российский спортсмен – Александр Овечкин. Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Он собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин – самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом.
Но не будем забывать, что в фигурном катании из числа тех, кто не выступает, есть Загитова и Медведева. В лыжных гонках влиятельный Большунов. В каждом виде спорта есть люди, которые являются иконами.
В биатлоне таких фигур может быть несколько, потому что в лыжах, например, фигура Большунова выделяется. Но мы видим интеллект Карима Халили, хватку и профессионализм Кристины Резцовой, которая с двумя детьми умудряется показывать результаты.
У нас есть люди, на которых в спорте можно равняться. В случае Большунова мы говорим про спорт, потому что мы понимаем, что за пределами дистанции он совершает ошибки, но на ошибках тоже учатся. Большунов, как неглупый парень, тоже все понимает», – сказал Губерниев.
Ротенберг назвал Овечкина лучшим российским спортсменом за 25 лет: «Он установил рекорд, который еще 100 лет продержится»
Ну какое отношение он имеет к Российскому спорту?,живя в США и побеждая за частную команду,все семья в США, а он здесь когда ему выгодно в рекламе букмекеров сняться.
Он хоть раз выступил против отстранения спортсменов РФ от межд.соревнований,хоть раз сказал хоть слово в защиту.. да не в жизнь он не поставит себя под удар ради страны,уехав в США.
Казалось бы, такие явные противоречия должны бросаться в глаза, но нет, у них никаких вопросов по этому поводу не возникает)
ОВЕЧКИН - не выигрывал Олимпийские игры (проваливал их), выступает в НХЛ с партнёрами из других стран... На что он влияет? На общественное мнение? 🤠 Побил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ благодаря своим одноклубникам, по ассистам ему не сравниться с ГРЕЦКИ...
Как по мне, НИКИТА КУЧЕРОВ, отвергнутый ХК ЦСКА из-за травм плеча..., намного лучше и круче (как хоккеист) ОВЕЧКИНА.
СУГУБО МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ. 😎
Овечкин - снайпер и ему не надо сравниваться с Гретцки по ассистам. Пусть Кучеров тут с канадцем сравнивается.
Ну и в хоккее многие считают Величайшим игроком Гретцки. А сколько ОИ и ЧМ он выиграл?
Раз российские спортсмены отстранены в большинстве своём от международных стартов, то просто смешно говорить о их влиятельности. Что бывшие, что нынешние наши спортсмены никакого влияния не имеют. В отличие от того же Коу, например.