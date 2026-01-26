Быков об Олимпиаде: «Наши ребята – мастера мирового уровня. Хоккейный турнир обеднеет от их отсутствия, но другие сборные будут представлены сильными игроками»
Быков об Олимпиаде: хоккейный турнир обеднеет от отсутствия России.
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что планирует смотреть Олимпийские игры в Италии.
Мужской хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля, Россия не допущена до участия.
«Не откажусь посмотреть Олимпиаду для профессионального интереса.
Да, наши ребята – это сильнейшие мастера мирового уровня, поэтому от их отсутствия обеднеет хоккейный турнир, но другие сборные будут представлены сильными игроками. Возможно, увидим новые вехи и тенденции», – сказал Быков.
Кожевников о показе ОИ-2026: «Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет. За ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Странная вещь»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
