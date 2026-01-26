Быков об Олимпиаде: «Наши ребята – мастера мирового уровня. Хоккейный турнир обеднеет от их отсутствия, но другие сборные будут представлены сильными игроками»

Быков об Олимпиаде: хоккейный турнир обеднеет от отсутствия России.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков заявил, что планирует смотреть Олимпийские игры в Италии.

Мужской хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля, Россия не допущена до участия.

«Не откажусь посмотреть Олимпиаду для профессионального интереса.

Да, наши ребята – это сильнейшие мастера мирового уровня, поэтому от их отсутствия обеднеет хоккейный турнир, но другие сборные будут представлены сильными игроками. Возможно, увидим новые вехи и тенденции», – сказал Быков.

