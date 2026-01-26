Плющев об обмене Тодда: «У «Спартака» с «Ак Барсом» договорные отношения. Сомнительная сделка – казанцы приобрели забивающего игрока, а отдали тех, кто практически не играл»

Плющев об обмене Тодда: у «Спартака» с «Ак Барсом» договорные отношения.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал обмен Нэйтана Тодда из «Спартака» в «Ак Барс». Взамен красно-белые получили защитника Кирилла Князева и форварда Брендона Биро.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету Тодда 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делил с Адамом Ружичкой первое место в списке бомбардиров красно-белых в регулярке.

– Не кажется ли вам, что эта сделка играет больше на руку казанскому клубу?

– Насколько я понимаю, у «Спартака » с «Ак Барсом» договорные отношения, поэтому кто что выиграл, я не знаю, кто кому подойдет, тоже не могу определить. Потому что это определяют тренеры, которые просили этих игроков.

В «Спартаке» чехарда с игроками, если команда теряет свое лицо ближе к плей-офф, одним составом начинает, другим заканчивает. А то, что это обмен, значит, они договорились, ударили по рукам, а кто здесь выиграет, я не знаю.

– Является ли Тодд ценным активом для «Ак Барса»?

– «Спартак» просил обмен игроками, они отдают бомбардиров. А то, что «Ак Барс»... так это «Ак Барс». Что он хотел, наверное, то он и получил. Если они приобретают забивного игрока, наверное, для них усиление.

– И отдают тех игроков, которые им не нужны?

– Ну, в общем-то, сомнительная сделка. Если вы говорите о том, что они приобрели забивающего игрока, а отдали людей, которые практически не играли. Чем тут они руководствовались, мне сложно сказать, но, может, какие-то есть моменты для объяснения всей ситуации, – сказал Плющев.

Тодд об обмене в «Ак Барс»: «Это топ-клуб, я рад переходу. Мне всегда нравилось «Зеленое дерби». Отлично, что мы снова в одной команде с Хмелевски»