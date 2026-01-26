  • Спортс
  • Плющев об обмене Тодда: «У «Спартака» с «Ак Барсом» договорные отношения. Сомнительная сделка – казанцы приобрели забивающего игрока, а отдали тех, кто практически не играл»
15

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал обмен Нэйтана Тодда из «Спартака» в «Ак Барс». Взамен красно-белые получили защитника Кирилла Князева и форварда Брендона Биро.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ на счету Тодда 36 (13+23) очков в 44 матчах. Он делил с Адамом Ружичкой первое место в списке бомбардиров красно-белых в регулярке.

– Не кажется ли вам, что эта сделка играет больше на руку казанскому клубу?

– Насколько я понимаю, у «Спартака» с «Ак Барсом» договорные отношения, поэтому кто что выиграл, я не знаю, кто кому подойдет, тоже не могу определить. Потому что это определяют тренеры, которые просили этих игроков.

В «Спартаке» чехарда с игроками, если команда теряет свое лицо ближе к плей-офф, одним составом начинает, другим заканчивает. А то, что это обмен, значит, они договорились, ударили по рукам, а кто здесь выиграет, я не знаю.

– Является ли Тодд ценным активом для «Ак Барса»?

– «Спартак» просил обмен игроками, они отдают бомбардиров. А то, что «Ак Барс»... так это «Ак Барс». Что он хотел, наверное, то он и получил. Если они приобретают забивного игрока, наверное, для них усиление. 

– И отдают тех игроков, которые им не нужны?

– Ну, в общем-то, сомнительная сделка. Если вы говорите о том, что они приобрели забивающего игрока, а отдали людей, которые практически не играли. Чем тут они руководствовались, мне сложно сказать, но, может, какие-то есть моменты для объяснения всей ситуации, – сказал Плющев.

Тодд об обмене в «Ак Барс»: «Это топ-клуб, я рад переходу. Мне всегда нравилось «Зеленое дерби». Отлично, что мы снова в одной команде с Хмелевски»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не проще ли сказать я не знаю, не владею информацией, но нет)))
Он не просто забивной, он в тройку к Хмелевски идет))) Ак Барс мутит что то. Но так интереснее. Обыгрывать Ак Барс, потому что Анвару хоть Мозякина бери, он найдет где слиться.
Ответ Xell
Он не просто забивной, он в тройку к Хмелевски идет))) Ак Барс мутит что то. Но так интереснее. Обыгрывать Ак Барс, потому что Анвару хоть Мозякина бери, он найдет где слиться.
Самое смешное будет если они проиграют андердогу чемпионата, теперь с таким составом, который имеют надо полуфинал, максимум финал, либо от таких обменов толку не будет
Ответ Савченко Андрей
Самое смешное будет если они проиграют андердогу чемпионата, теперь с таким составом, который имеют надо полуфинал, максимум финал, либо от таких обменов толку не будет
Если б там был Билл тренер, КГ выиграли бы)) А так там Анвар. Поэтому фифти фифти.
Последнее время читаю Плющева по диагонали. Пора, пожалуй, просто проскакивать мимо его реплик.
Удачи Казани, ММГ. Два наиболее уважаемых клуба. Презираю непорядочный менеджмент Авангарда и желаю им обделаться по полной программе.
Князев точно Кирилл, не Артемий?
Зачем звонить Плющеву, если на любой вопрос он отвечает:"Я не знаю, я не могу опрелелить" и т.д.? Какая-то хрень получается.
