Свищев о Гашеке: «Баба-Яга против – это про него. Главное – выступать против России и делать заявления, идущие вразрез с разумом»

Свищев о Гашеке: Баба-Яга против – это про него.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление экс-голкипера клубов НХЛ и сборной Чехии Доминика Гашека , поблагодарившего Эстонию за решение не пускать российских спортсменов на соревнования.

Из-за этого решения Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2026 году.

«Гашек выдал очередной политический ляп. Баба-Яга против – вот это про него. Ему все равно, что комментировать, главное – выступать против России и делать заявления, идущие вразрез с разумом.

Смена места проведения чемпионата Европы по фехтованию состоялась совершенно законно и логично. Если страна не может обеспечить участие всех спортсменов по каким-либо внутренним законам или принципам, тогда не надо было подавать заявку на проведение. Если ты не умеешь выполнять обязательства, не берись за это дело.

Международная федерация фехтования поступила совершенно правильно, лишив Эстонию соревнований», – сказал Свищев.

