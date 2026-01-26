  • Спортс
  • Черных о Панарине: «В планах Артемия – остаться в НХЛ. Он анализирует и рассматривает варианты – неизвестно, когда может состояться переход»
9

Черных о Панарине: «В планах Артемия – остаться в НХЛ. Он анализирует и рассматривает варианты – неизвестно, когда может состояться переход»

Агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в России, прокомментировал планы игрока на будущее.

Ранее стало известно, что «Рейнджерс» не предложат 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Когда мы в последний раз общались с Артемием, то были слухи о возможном возвращении в КХЛ. Он сказал, что не стоит зарекаться, но пока что планы остаться в НХЛ. А насчет клубов... Артемий анализирует и рассматривает варианты. Когда конкретно может состояться переход, неизвестно.

Будем надеяться, что он сделает правильный выбор, от которого хоккеист станет получать удовольствие и будет рад своему переходу», – сказал Черных.

В текущем сезоне на счету Панарина 56 (19+37) очков за 51 игру при полезности «минус 18».

Панарин рассматривает возможность подписания долгосрочного контракта. Форвард хочет играть до 40 лет, возможно (Фрэнк Серавалли)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Давай на Родину возвращайся .Насыпят мама не горюй , да и пахать особо не нужно.За статус
