Черных о Панарине: «В планах Артемия – остаться в НХЛ. Он анализирует и рассматривает варианты – неизвестно, когда может состояться переход»

Черных о Панарине: в планах Артемия остаться в НХЛ.

Агент Александр Черных, представляющий интересы Артемия Панарина в России, прокомментировал планы игрока на будущее.

Ранее стало известно, что «Рейнджерс » не предложат 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Когда мы в последний раз общались с Артемием, то были слухи о возможном возвращении в КХЛ. Он сказал, что не стоит зарекаться, но пока что планы остаться в НХЛ. А насчет клубов... Артемий анализирует и рассматривает варианты. Когда конкретно может состояться переход, неизвестно.

Будем надеяться, что он сделает правильный выбор, от которого хоккеист станет получать удовольствие и будет рад своему переходу», – сказал Черных.

В текущем сезоне на счету Панарина 56 (19+37) очков за 51 игру при полезности «минус 18».

Панарин рассматривает возможность подписания долгосрочного контракта. Форвард хочет играть до 40 лет, возможно (Фрэнк Серавалли)