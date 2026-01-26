  • Спортс
  • Черкас о СКА: «В команде нездоровая обстановка – конфликты с Локтионовым и Воробьевым, с Плотникова сняли капитанство. Руководству придется пойти на непопулярные меры, думаю»
Черкас о СКА: в команде 100% нездоровая обстановка.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался о положении команды в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции. 24 января клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Торпедо» со счетом 0:6.

– В СКА уволили двух помощников Ларионова: Владимира Филатова и Максима Семенова. Не стоит ли главному тренеру армейцев тоже опасаться отставки?

– Не знаю, поможет ли это. Дело в том, что главный тренер набирал этих помощников. Мы говорили неоднократно, что тренерский штаб слабоват. Эти тренеры по большому счету выполняли указания главного тренера. Помощники самостоятельно не работают.

– СКА проиграл 4 матча подряд. Можно ли сказать, что армейцы вновь переживают кризис?

– 100%! Это кризис. Я думаю, что это внутренний кризис. Команда так безвольно играла с «Торпедо», так нельзя играть. Проиграть можно, но не 0:6. Я думаю, руководству придется пойти на непопулярные меры. Сейчас два тренера уволены, по примеру «Спартака», может быть. Сейчас «Спартак» очень хорошо выглядит.

– Ларионов не потерял контроль над командой?

– В команде 100% нездоровая обстановка. Сначала с Плотникова сняли звание капитана, потом конфликт с Локтионовым, потом конфликт с Воробьевым.

– Сейчас на рынке свободны Илья Воробьев и Алексей Кудашов, которые уже работали в СКА. Кто-то из них мог бы исправить ситуацию?

– Вряд ли, потому что осталось полтора месяца до плей-офф. Любому новому тренеру нужно будет время, чтобы разобраться в ситуации. Не думаю, что это что-то кардинально может изменить, – сказал Черкас.

Плющев о СКА: «Налицо признаки кризиса всей системы. Ее куратору Захаркину, наверное, сказать нечего. Остается искать мнимые недостатки в работе Тихонова, что объединяет его с Ларионовым»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
На Ларионова смелые говорить, про Барбарисыча языки в #### засунули
Из Черкаса эксперт, как из собачьего хвоста сито. И вратарь был никакой,и эксперт полное днище.
Ответ Melnikov1968
Из Черкаса эксперт, как из собачьего хвоста сито. И вратарь был никакой,и эксперт полное днище.
Да какой он эксперт, это штатный лизун ротана
Пора приглашать иностранного специалиста, финского например
Ответ Junior Soprano
Пора приглашать иностранного специалиста, финского например
Скоро в Италии нужно защищать Финляндии свои олимпийские звания, он туда поедет в качестве равина. Может повезет и станет трехкратным олимпийским чемпионом (2018,2022,2026)
Странно, когда Роттенберг выгонял налево и направо игроков, ни кто не говорил ни о кризисе, ни о непростых решениях для руководства. А Ларионова начали ругать сразу после назначения. Даже первой тренировки не дождались ради приличия. ЦСКА и Спартак рядом болтаются, но ни кто там о смене тренеров не заикается. В Динамо поменяли тренера, но стало только хуже.
В прошлом сезоне ска заняли 13 место. Сейчас идут на 13. Но возможно немного подымутся. Чего ждали то? Резкого взлёта?
"Я думаю, руководству придется пойти на непопулярные меры."
А когда шло на популярные меры? Тут у них — куда ни кинь, всюду клин.
Сейчас любому тренеру приходить на скамейку Ска Главным себе дороже ,только терять репутацию, так как в каком сейчас состоянии команда тяжело что то в лучшую сторону изменить до плей-офф ! Так что пусть доигрывают сезон с "Профессором ,"а там уже решать !
Кудашову идти в СКА, чтобы туда опять Ротенберг перешел в руководство ?!!! Если очень за большие деньги. Кудашова могут опять в Динамо пригласить, у Козлова ничего не получается
Ситуация, как в Торпедо, годичной(двух..) давности. Непонятно во что играет команда, непонятные(понятные) поражения. Слив лидеров команды. И разговоры в стиле: "Вы знаете..." (дальше игра слов)
Игорю Николаевичу, нужно начать с себя и задуматься, почему 4й год подряд, в разных командах, у него происходит одно и тоже.
Ларионов никак не поймет, что вся атмосфера из-за сынка в раздевалке. "Квадрат" такую же историю проходил. И как только "сынуля" закончил, дела потихоньку стали налаживаться. Кудашов мудрее оказался..., правильно от "титьки" оторвал.))
