Черкас о СКА: «В команде нездоровая обстановка – конфликты с Локтионовым и Воробьевым, с Плотникова сняли капитанство. Руководству придется пойти на непопулярные меры, думаю»

Черкас о СКА: в команде 100% нездоровая обстановка.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас высказался о положении команды в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции. 24 января клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Торпедо » со счетом 0:6.

– В СКА уволили двух помощников Ларионова: Владимира Филатова и Максима Семенова. Не стоит ли главному тренеру армейцев тоже опасаться отставки?

– Не знаю, поможет ли это. Дело в том, что главный тренер набирал этих помощников. Мы говорили неоднократно, что тренерский штаб слабоват. Эти тренеры по большому счету выполняли указания главного тренера. Помощники самостоятельно не работают.

– СКА проиграл 4 матча подряд. Можно ли сказать, что армейцы вновь переживают кризис?

– 100%! Это кризис. Я думаю, что это внутренний кризис. Команда так безвольно играла с «Торпедо», так нельзя играть. Проиграть можно, но не 0:6. Я думаю, руководству придется пойти на непопулярные меры. Сейчас два тренера уволены, по примеру «Спартака», может быть. Сейчас «Спартак» очень хорошо выглядит.

– Ларионов не потерял контроль над командой?

– В команде 100% нездоровая обстановка. Сначала с Плотникова сняли звание капитана, потом конфликт с Локтионовым, потом конфликт с Воробьевым.

– Сейчас на рынке свободны Илья Воробьев и Алексей Кудашов, которые уже работали в СКА. Кто-то из них мог бы исправить ситуацию?

– Вряд ли, потому что осталось полтора месяца до плей-офф. Любому новому тренеру нужно будет время, чтобы разобраться в ситуации. Не думаю, что это что-то кардинально может изменить, – сказал Черкас.

