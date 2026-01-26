  • Спортс
  • «Каролина» ведет переговоры с Басси о продлении контракта. У 27-летнего голкипера 23 матча и 19 побед в дебютном сезоне в НХЛ
«Каролина» ведет переговоры с Басси о продлении контракта. У 27-летнего голкипера 23 матча и 19 побед в дебютном сезоне в НХЛ

«Каролина» продлит контракт с Басси.

По информации журналиста The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Каролина» ведет переговоры с Брендоном Басси о продлении контракта.

27-летний голкипер проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 19 побед в 23 матчах при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,15.

«Мне говорили, что переговоры идут хорошо. Предполагаю, что в обозримом будущем Басси продлит контракт с «Каролиной», – сказал Паньотта.

Действующее соглашение вратаря со средней годовой зарплатой 775 тысяч долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 10 побед – в 11 играх. В октябре клуб забрал его с драфта отказов «Флориды»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
Искали медь, а нашли золото.
как бы второй Хэммонд не получился
Ответ Arctic_Baron
как бы второй Хэммонд не получился
Пока в Каролине БридАмора будет не получится. Тут Неделькович и Мразек даже на вратарей были похожи. А так и в Макиллини неплохо получалось и в других.
Но под плей-офф нужен кипер со знаком "суперзвезда" или хотя бы просто надежного и проверенного, Андерсон точно не для плей-офф
