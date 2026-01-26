«Динамо» Минск заплатит 20 млн рублей Спунеру до конца сезона (Михаил Зислис)
«Динамо» Минск заплатит 20 млн рублей Райану Спунеру до конца сезона.
Стала известна зарплата Райана Спунера в минском «Динамо». Ранее клуб из Беларуси подписал контракт с 33-летним канадским форвардом до конца сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Спунер получит 20 млн рублей за оставшуюся часть чемпионата.
Форвард выступал в Fonbet КХЛ с 2019 года за «Динамо» Минск, «Автомобилист» и «Авангард». Он провел в лиге 367 матчей с учетом плей-офф и набрал 291 (86+205) очко.
В этом сезоне Спунер играл за «Шанхай», на его счету 20 (5+15) очков за 31 матч. Китайский клуб расторг с ним контракт в середине декабря.
В январе нападающий выступал за швейцарскую «Лозанну», где провел 6 игр и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему при такой хорошей стате Шанхай расторг контракт в декабре?
А почему при такой хорошей стате Шанхай расторг контракт в декабре?
Там конфликт был с тренером. В одной из игр Спунер, если не ошибаюсь, ногу поднял при броске, чтобы шайбой не прилетело, в итоге шайба зашла в ворота, а Галлан на него орал тогда и больше не выпустил. Через пару дней расторгли контракт.
А почему при такой хорошей стате Шанхай расторг контракт в декабре?
Потому что без шайбы не умеет и не любит играть и в борьбу не идёт.
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости