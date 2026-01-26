«Динамо» Минск заплатит 20 млн рублей Спунеру до конца сезона (Михаил Зислис)

«Динамо» Минск заплатит 20 млн рублей Райану Спунеру до конца сезона.

Стала известна зарплата Райана Спунера в минском «Динамо». Ранее клуб из Беларуси подписал контракт с 33-летним канадским форвардом до конца сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Спунер получит 20 млн рублей за оставшуюся часть чемпионата.

Форвард выступал в Fonbet КХЛ с 2019 года за «Динамо » Минск, «Автомобилист» и «Авангард». Он провел в лиге 367 матчей с учетом плей-офф и набрал 291 (86+205) очко.

В этом сезоне Спунер играл за «Шанхай», на его счету 20 (5+15) очков за 31 матч. Китайский клуб расторг с ним контракт в середине декабря.

В январе нападающий выступал за швейцарскую «Лозанну», где провел 6 игр и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 4».